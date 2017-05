Dzień Dziecka. Dla Naszych Milusińskich mamy super nagrody bilety do kina Bajka na dowolny seans, wejściówki do Sky Park i Centrum Rozrywki Koziołek w Lublinie oraz sprzęt AGD w postaci wyciskarki i 3 blenderów marki KENWOOD, które pozwolą na przygotowanie smacznych, zdrowych, owocowo-warzywnych pyszności.

Jeśli chcesz wygrać bilet do KINA BAJKA na dowolny seans dla dzieci wyślij sms na nr 71160 (koszt 1,23 z VAT) o treści BAJKA. uzasadnienie, z odpowiedzią na pytanie JAKI FILM CHCIAŁBYŚ OBEJRZEĆ W KINIE BAJKA I DLACZEGO? Przykład (BAJKA.film Oli bo bardzo mnie wzrusza i jednocześnie bawi). Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Na Wasze sms czekamy do 1 czerwca w południe.

Jeśli chcesz wygrać voucher do CENTRUM ROZRYWKI KOZIOŁEK lub SKY PARK wyślij sms na nr 71160 (koszt 1,23 z VAT) o treści ROZRYWKA. uzasadnienie, z odpowiedzią na pytanie DLACZEGO LUBISZ ZABAWY W CENTRUM ROZRYWKI KOZIOŁEK? przykład (ROZRYWKA.bo to miejsce gdzie można uczyć się hasać i rozrabiać). Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Na Wasze sms czekamy do 1 czerwca w południe.

Jeśli chcesz wygrać sprzęt marki KENWOOD wyślij SMS pod nr 71160 (koszt SMS–1,23 z VAT) i odpowiedz na pytanie „Dlaczego Twoim zdaniem warto trenować pod okiem Kasi Wolskiej w ramach akcji #KenwoodChallenge?" (KENWOOD.odpowiedź). Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają wysokiej jakości sprzęt domowy marki Kenwood.

Główną nagrodą jest wolnoobrotowa wyciskarka PureJuice, do rozdania mamy też trzy blendery Smoothie 2go sport. Na odpowiedzi czekamy do 20 czerwca (do godz. 12 w południe).

Z jednego numeru można wysłać dowolną ilość smsów na każdy z konkursów.

