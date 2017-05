Dzień Matki 2017: ŻYCZENIA na dzień mamy

Dzień Matki 2017. Jakie złożyć życzenia mamie? Sprawdź najlepsze wierszyki, rymowanki i SMS. A może zainspirują Cię Czytelnicy Dziennika Wschodniego, którzy wysyłali do nas życzenia dla swoich mam.

Dzień Matki 2017. ŻYCZENIA [wierszyki, rymowanki, SMS]. Czego życzyć mamie?

Z okazji Dnia Mamy poprosiliśmy czytelników Dziennika Wschodniego o przesłanie okolicznościowych życzeń. Poniżej publikujemy nadesłane SMS-y, a przy okazji dołączamy się do wszystkich serdeczności.

***

Kto mnie może kochać więcej? Zmarznę – grzejesz moje ręce, zszywasz spodnie, budzisz rano, miód smarujesz mi na chlebie. Ty mnie kochasz, a ja, mamo, bardzo, bardzo kocham ciebie. Kochanej mamie Asi najserdeczniejsze życzenia przesyła Jaś Koper.

•

Najukochańsza Mamo Jadziu, życzymy Ci radosnych, pogodnych dni, uśmiechu na twarzy i w sercu, sił i zdrowia oraz serdeczności od najbliższych i przyjaciół. Kochamy Cię mocno – Kasia i Dominika.

•

Dla najwspanialszej, najukochańszej, wyjątkowej i jedynej w swoim rodzaju Alicji Smolarz z Lublina. Za miłość, poświęcenie i troskliwą opiekę w chorobie. Dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń przesyła kochający Cię, mamusiu, Twój jedyny syn Dariusz z Lublina. KOCHAM CIĘ, MAMUSIU.

•

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia kochanej mamie Bożenie! Dużo zdrowia i spełnienia marzeń! Ola, Brzozowa Gac

•

Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje, każda nasza Mama, niechaj sto lat żyje. Życzę Ci od Boga radosnej zapłaty i częstych bukietów od naszego taty. Dla mamusi Teresy Agnieszka

•

Kochana mamo żyj 100 lat, dzisiaj Ci powie każdy szkrab. I ja Ci Mamo życzyć chcę, byś zawsze była obok mnie. I jeszcze Ci powiem w sekrecie, że jesteś najlepszą Mamą na świecie. Dla mamy Teresy życzenia śle córka Agata.

•

Kochana Mamo, wszystkiego co najlepsze w Dniu Twojego Święta, które powinno być obchodzone cały rok ze względu na Twój trud, wsparcie i miłość, którą dajesz całej rodzinie. Bardzo Cię kocham. Przesyłam buziaki z Pragi – Kamila.

•

Tyle dni radosnych ile liści tej wiosny na drzewach. Siły, spokoju i zdrowia. Byś cały czas uśmiechem i miłością nas otaczała. Wiedz i pamiętaj, że jesteś najlepszą mamą na tej planecie. Kochamy cię mocno mamo! Iza O.-Cz. i Magda O.!

•

Za uśmiech każdego dnia, za wytrwałość i cierpliwość nawet gdy wszystko było nie tak, za wyrozumiałość, za to, że nauczyłaś nas wszystkiego.

•

Małgosi Ceglarskiej życzymy tyle spokoju, ile potrzebujesz, tyle niespodzianek, żeby życie nie było nudne i tyle szczęścia, abyś cieszyła się z jego nadmiaru. Jasnych dni i dużo zdrowia. Mariusz, Agnieszka i Piotr

•

Mamo troskliwa, co jak Anioł Stróż czuwasz nad ciepłem domowego ogniska, w skrzydłach swych ramion nosisz uśmiechy swych dzieci i łzy. Chcę życzyć Ci spełnienia marzeń, zawsze odkładanych na później, co posiwiały już jak Twe włosy i zapomniane, ciche, śpią w szafie na dawno nie zakładanych, kolorowych sukienkach, i cierpliwie wciąż czekają na swój czas... Kochana, najbardziej bym chciała Cię przytulić, pogłaskać, za rękę potrzymać zawsze wtedy, kiedy jest Ci ciężko. Co noc Ci bajkę szeptać na dobranoc, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Mamie Danucie Bednarz córka Joanna.

•

Ziuta Rabczewska, dziś jest Twój dzień więc uśmiechnij się! Bądź miła, dobrotliwa, a przede wszystkim szczęśliwa. Niech Ci wszystko dobrze służy, żyj spokojnie i bez burzy. Agnieszka.

•

Z okazji Twego święta życzę Ci mamo zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzięczności. Za wszystkie dla mnie trudy i starania składam Ci dzisiaj podziękowania. Tomek K. dla mamy Krystyny.

•

Kochana Mamo, życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, cierpliwości do mnie oraz wszystkiego, czego tylko pragniesz. Piotruś.

•

Kochana Mama Krystyna Pakula. Z okazji Twojego dnia, Mamo, za wczoraj i dziś zawsze tak samo. Każdym serca uderzeniem i każdym z niego płynącym życzeniem zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzięczności. Za wszystkie dla mnie trudy i starania składam Ci dzisiaj serdeczne podziękowania. Twoja córka Janina z Opola lubelskiego.

•

Mamo, bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za to, że jesteś i za wszystko, co dla mnie robisz. Dziękuję za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia. Mamie Lili życzy córka Ula.

•

Mamo w dniu Twojego święta dziękuję, że mi życie dałaś i że mnie wychowałaś. Życzę ci, by każdy Twój dzień był szczęśliwy i radosny jak początek wiosny.

•

Wszystkiego najlepszego, kochana mamo. Buziaki od twoich dzieci Małgorzaty, Janusza i Darka

•

Kochana mamusiu życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta, dziękuję Ci, że mogę być Twoim syneczkiem, mocno Cię całuję. Twój kochany syneczek Ksawery.

•

Z okazji Twego święta, Mamo, życzymy Ci zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami najszczerszej wdzięczności. Za wszystkie dla nas trudy i starania składamy Ci dzisiaj podziękowania. Naszej Kochanej Lidzi Kasia i Karolina!