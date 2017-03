Dzień otwarty w Centrum Kreowania Wizerunku Aesthetic

Aesthetic od 2009 r. organizuje szkolenia i kursy z wizażu i stylizacji. - Co roku bierze w nich udział około 1200 osób – usłyszeliśmy w szkole. – To przede wszystkim panie w wieku od 16 do 60 lat. Część z nich chce rozpocząć pracę i zawodowo zajmować się tą tematyką. Inne szukają porad dla siebie. Chcą wiedzieć, jaki ubiór pasuje do ich sylwetki, czy w jakich kolorach będzie im najlepiej. Wiele bierze udział także w spotkaniach indywidualnych, podczas których uczy się samodzielnego wykonywania makijażu zarówno dziennego, biznesowego, jak i wieczorowego.