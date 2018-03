Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 ściągną tłumy maluchów i rodziców zainteresowanych zapisaniem do tej szkoły swoich dzieci. „26” jest szkołą wyjątkową, bo mogą się w niej uczyć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Dzieci z autyzmem uczą się w małych zespołach klasowych - od dwóch do czterech uczniów. Klasy dla dzieci z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym liczą do pięciu osób, a z upośledzeniem umiarkowanym – do dziesięciu – wylicza dyrektor Bożenna Kowalik.

Placówka działa w dwóch budynkach: przy ul. Bronowickiej i Kurantowej.

- Pierwsza z nich to zaadaptowany do naszych potrzeb budynek z lat 50 ubiegłego wieku. Filia przy ul. Kurantowej jest nowoczesnym i naprawdę wspaniałym budynkiem – przyznaje Kowalik. – Znajduje się w nim pełne oprzyrządowanie multimedialne, komunikatory, tablety, w świetlicy znajduje się podłoga interaktywna. Mamy też pokój wyciszeń i pracownię SI.

Maluchy uczące się w obu filiach uwielbiają też zajęcia w pracowni garncarskiej, gdzie przechodzą terapię rąk i rozwijają się manualnie.