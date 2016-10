Dzień papieski w Lublinie: Zbierali dla młodych zdolnych

– Stypendyści to zarówno studenci jak też uczniowie gimnazjów i liceów – mówi Justyna Dąbrowska, rzeczniczka lubelskiej wspólnoty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (fot. Dorota Awiorko)

W całym kraju odbyła się też zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera ponad 2,3 tys. młodych, zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i zdobywanie wymarzonego wykształcenia na najwyższym poziomie.

– W diecezji lubelskiej takich stypendystów jest około 100 – mówi Justyna Dąbrowska, rzecznik prasowy lubelskiej wspólnoty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i stypendystka fundacji, która w niedzielę uczestniczyła w zbiórce pieniędzy. – Stypendyści to bardzo różni ludzie, zarówno studenci jak też uczniowie gimnazjów i liceów, bo program stypendialny zaczyna się już w gimnazjum.

Przed kościołami ludzie chętnie wrzucali datki do puszek. – Ludzie są bardzo uprzejmi, otwarci na rozmowę i hojni – potwierdza Dąbrowska. – Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że podchodzą do nas i zadają pytania.

W Lublinie obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się już w piątek od mszy w kościele akademickim KUL. W piątkowym programie była też projekcji filmu „Nasz profesor papieżem” i spotkanie z reżyserem filmu Grzegorzem Linkowskim. Natomiast w niedzielę po mszy w przy kościele św. Józefa na LSM zorganizowano rodzinny piknik.