Dzikie wysypisko śmieci nad rzeką. Właściciele nie żyją, urząd nie chce sprzątać

Zwały śmieci walają się nad brzegiem Czerniejówki między ul. Zaciszną a Dąbrowską. Miasto ich nie sprząta, bo twierdzi, że to zadanie właścicieli terenu. Sęk w tym, że właściciele nie żyją i nie ustalono ich spadkobierców. Mimo to Ratusz nie poczuwa się do zrobienia tu porządku.