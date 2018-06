Żużel: Dziś w Lublinie ćwierćfinał IMP

Pierwotnie turniej miał być rozegrany w Krakowie. Z powodu przedłużających się prac przy montażu band na stadionie tamtejszej Wandy rywalizacja została jednak przeniesiona do Lublina. Decyzję w tej sprawie żużlowa centrala ogłosiła w środę.

Na liście startowej jest dwóch zawodników lubelskiego Speed Car Motoru: kapitan Daniel Jeleniewski oraz Oskar Bober. Ten drugi pierwotnie miał startować w ćwierćfinale w Opolu, jednak w związku ze zmianą gospodarza, wystartuje w rodzinnym mieście. Zajmie miejsce Dominika Kubery z Fogo Unii Leszno.

Na lubelskim torze zobaczymy za to innych zawodników rywalizujących na co dzień w PGE Ekstralidze. W obsadzie turnieju są m.in.: Adrian Miedziński z Forbet Włókniarza Częstochowa, Grzegorz Walasek i Rafał Karczmarz z Cash Broker Stali Gorzów, Igor Kopeć-Sobczyński i Daniel Kaczmarek z Get Well Toruń czy Krystian Pieszczek z MRGARDEN GKM Grudziądz.

Bilety w cenie 30 zł (trybuna główna), 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy) będzie można kupić w kasach biletowych stadionu przy Al. Zygmuntowskich od godz. 17. Posiadacze karnetów na mecze ligowe Speed Car Motoru na imprezę wejdą za darmo z możliwością bezpłatnego wprowadzenia na trybuny dzieci do lat 12.

1. Marcin Jędrzejewski (Arge Speedway Wanda Kraków), 2. Krystian Pieszczek (MRGARDEN GKM Grudziądz), 3. Oskar Bober (Speed Car Motor Lublin), 4. Ernest Koza (Arge Speedway Wanda Kraków), 5. Norbert Kościuch (Orzeł Łódź), 6. Daniel Kaczmarek (Get Well Toruń), 7. Mateusz Szczepaniak (ROW Rybnik), 8. Igor Kopeć-Sobczyński (Get Well Toruń), 9. Dominik Kossakowski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), 10. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin), 11. Adrian Miedziński (ForBet Włókniarz Częstochowa), 12. Arkadiusz Potoniec (Stal Rzeszów), 13. Rafał Karczmarz (Cash Broker Stal Gorzów), 14. Aureliusz Bieliński (Stal Rzeszów), 15. Grzegorz Walasek (Cash Broker Stal Gorzów), 16. Patryk Rolnicki (Grupa Azoty Unia Tarnów)

Mamy dla Was dwie podwójne wejściówki na tę imprezę. Wystarczy wysłać maila na adres dziennik.wschodni@gmail.com i odpowiedzieć w nim na pytanie:

Które miejsce w lidze zajmuje obecnie Speed Car Motor Lublin?

Wygrywają dwa najszybsze maile, z poprawną odpowiedzią.

[AKTUALIZACJA]

Najszybsi byli Arkadiusz i Daniel. Wejściówki wyślemy Wam na skrzynki mailowe