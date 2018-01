Dziś w Lublinie, jutro na całym świecie. To Następcy Allegro i Pyszne.pl?

Serwis OKENO powstał w drugiej połowie ubiegłego roku.

– Naszym głównym celem jest stworzenie platformy ogłoszeniowo-handlowej o zasięgu ogólnopolskim, która będzie alternatywą dla klientów OLX czy Allegro – tłumaczy Jakub Kiszczak, menadżer Okeno.pl. – To darmowy portal ogłoszeniowy, bardzo przyjazny przedsiębiorcom. Serwis podzieliliśmy na 15 kategorii głównych, a te na podkategorie. Już wkrótce w serwisie okeno.pl pojawi się koszyk zakupowy i formularz zamówienia.

W dalszych planach jest m.in. wprowadzenie narzędzia zestawiającego ze sobą kilka ofert, co pozwoli na porównanie konkretnych produktów, a także stworzenie własnej kryptowaluty oraz programu lojalnościowego, polegającego na „zarabianiu” na określonych aktywnościach w serwisie.

– Za pośrednictwem takiej waluty użytkownicy będą mogli korzystać z płatnych funkcjonalności OKENO, a w przyszłości też sprzedawać bądź kupować dane produkty. Będzie też można ją spieniężyć – tłumaczy Kiszczak. – Docelowo zamierzamy wejść też na rynki zagraniczne, interesują nas w szczególności Chiny, Indie, kraje arabskie oraz kraje hiszpańskojęzyczne.

W drugiej połowie lutego wystartować ma inny lubelski start -up, który chce stworzyć ogólnopolski portal – zaawansowaną wyszukiwarkę dla osób zainteresowanych cateringiem dietetycznym.

– Działać będzie on podobnie jak funkcjonujące dziś platformy do zdalnego zamawiania posiłków. Ale w przeciwieństwie do nich wyróżniać będzie się bardzo dużą personalizacją – opowiada Konrad Ciastoch, założyciel portalu Dietomatic.pl. – Konsumenci będą mogli nie tylko określić preferowaną dietę czy kaloryczność posiłku, ale także wybrać catering indywidualnie dobrany do własnych potrzeb czy preferencji. Taki catering „szyty na miarę” dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem.