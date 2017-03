Dzisiaj otwarcie gastrobaru Heban. Wcześniej był tu sklep meblowy

Dzisiaj otwarty zostanie kolejny nowy lokal w mieście. Tym razem w budynku przy Chopina 4a, gdzie od lat 50. ubiegłego wieku mieścił się sklep z meblami. Do tej tradycji poprzez nazwę i wystrój nawiązywać będzie gastrobar Heban.

– W ciągu tygodnia lokal będzie czynny od godz. 7.30 do 22. Trochę dłużej będzie otwarte w weekendy. Wtedy też głośniejsza będzie muzyka. To świetne miejsce do spotkań z przyjaciółmi – zachęca Joanna Chrzanowska-Dyduch, prezes Movimento, spółki, która pod koniec zeszłego roku odkupiła budynek od PHU Domar.

Od godz. 8 do 12 w Hebanie serwowane będzie śniadanie, po 12 będzie można tu zjeść lunch. W menu znajdą się m.in.: krokiety z ogonów wołowych w sosie limonkowo-kolendrowym, panierowana kaszanka z musem z jabłka, tatar z sezonowanej wołowiny czy żeberka wieprzowe z kluskami kładzionymi. Na śniadanie serwowany będzie boczek puławski z jarmużem. Nie zabraknie też owoców morza: krewetek, kalmarów czy ośmiorniczek baby.

Wystrój lokalu jest stylizowany na lata 50. i 60. A każdy znajdujący się tam mebel będzie można kupić. – Najstarszy ma ponad 100 lat – mówi Joanna Chrzanowska-Dyduch.

Meble do gastrobaru dostarcza Drewniana Kamienica, firma zajmująca się wyszukiwaniem i renowacją starych mebli. Ceny krzeseł, stołów i innych będą wahały się od 100 do 400 zł. Meble stojące w Hebanie zostały wyprodukowane m.in. w Polsce, Szwecji i Danii.

Oficjalne otwarcie Hebanu nastąpi w czwartek o godz. 18. Na wieczorze otwierającym wystąpi Damian Czerw znany DNTRT. W piątek i w sobotę „Hebanove Brzmienia”. Wystąpią na niej lubelski DJ i producent Łukasz Maron znany jako Kiano (piątek) oraz DJ Szabek (sobota).