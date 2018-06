Dzisiaj rusza budowa nowej szkoły w Lublinie. Dla 600 uczniów i 150 przedszkolaków

W środę rano przekazujemy wykonawcy plac budowy – potwierdza Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. – Jak na każdej budowie wszystko zacznie się od ustawienia ogrodzenia i szaletu. A z zasadniczych prac najpierw trzeba będzie doprowadzić zasilanie i inne instalacje.

Ratusz zakłada, że budynek w stanie surowym będzie gotowy w kwietniu 2019 r. Pozostałe prace mogą trwać do końca czerwca 2020 r. Dlaczego aż tyle? – Do ułożenia są kilometry przewodów elektrycznych, a samych tynków będzie około 5 hektarów – wyjaśnia Dziuba. Pierwszy dzwonek powinien zabrzmieć 1 września 2020 r.

Przy Berylowej, w jednej z najszybciej zapełniających się blokami dzielnic Lublina będzie miejsce dla 150 przedszkolaków i 600 uczniów podstawówki. – To wystarczy, bo mamy obok szkołę przy Bursztynowej i przy Roztoczu – zapewnia prezydent Krzysztof Żuk. – Dużo trudniejszą mamy sytuację na Botaniku, bo szkoła przy Sławinkowskiej jest już pełna.

Samorząd miasta szykuje się do rozbudowy placówki przy Sławinkowskiej. Do jej nowego skrzydła ma się przenieść przedszkole, które uwolni w ten sposób sale lekcyjne dla uczniów. Ale raczej nie wystarczy to na długo. – Ze względu na szybki rozwój osiedla Botanik miejsc będzie za mało i trzeba przewidzieć w przyszłości budowę kolejnej szkoły w tej części Lublina – stwierdza prezydent.

Jego podwładni zakładają wstępnie, że miejsce na budynek będzie wyznaczone niedaleko ronda Kilara. – Póki co szkoły na Czechowie przejmą nadmiar dzieci niemieszczących się przy Sławinkowskiej.

W przygotowaniu jest też rozbudowa podstawówki na Felinie. – Mówimy tu o 16 salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach pomocniczych, jak szatnie i sanitariaty – informuje szef miejskich inwestycji.

– Zakładamy, że w przypadku szkół na Felinie i Sławinie w okresie wakacyjnym ogłosimy przetarg na projekt budowlany oraz wykonawczy i że taka dokumentacja będzie gotowa na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku – dodaje. Na swoją kolej czeka też kompleks oświatowy na Ponikwodzie z podstawówką, przedszkolem i żłobkiem.