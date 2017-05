Dzisiaj zamkną pl. Zamkowy i na krótko Lubartowską

We wtorek o godz. 18 zamknięty zostanie dla samochodów cały pl. Zamkowy oraz ul. Podwale na całej długości, a także ul. Kowalska. Powodem są przygotowania do obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, które z powodu zamknięcia pl. Litewskiego będą się odbywać obok Zamku.

Dla kierowców będzie to oznaczać, że nie skręcą ani z Wyszyńskiego w Podwale (dozwolony będzie tylko dojazd do posesji), ani z Lubartowskiej w prawo w Kowalską. Możliwy będzie za to przejazd przez Cyruliczą, na której wprowadzony ma być tymczasowo ruch dwukierunkowy.

3 maja od godz. 10.50 do 11.40 zamknięta dla ruchu będzie ul. Królewska i odcinek Lubartowskiej od Bramy Krakowskiej do al. Tysiąclecia. Właśnie tą trasą przejdą na pl. Zamkowy uczestnicy mszy w archikatedrze. Na czas ich przemarszu wstrzymany będzie też ruch na jezdni al. Tysiąclecia po stronie Zamku.

W tym czasie linie autobusowe 1, 6 i 17 pojadą w obie strony przez Bernardyńską, pl. Wolności, Okopową, Hempla, 3 Maja i al. Solidarności. Linia 4 w stronę Poligonowej pojedzie przez al. Solidarności, 3 Maja, Hempla i Okopową, a w stronę Elizówki przez Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i al. Solidarności. Linia 39 w obie strony ma kursować przez Hempla i 3 Maja. Linie 156 i 160 w stronę Chodźki pojadą przez al. Unii Lubelskiej, skręcą przy Zamku w stronę al. Tysiąclecia, a potem w prawo w Lubartowską, natomiast w jadąc w przeciwnym kierunku skręcą z Lubartowskiej w lewo w Ruską, a potem pojadą przez al. Unii Lubelskiej.

– Jednocześnie w związku z krótkotrwałym zamknięciem dla ruchu kołowego al. Tysiąclecia na odcinku od Lubartowskiej do placu Zamkowego pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wstrzymane przez służby porządkowe na czas niezbędny do przejścia uczestników, po czym ruszą w dalszą drogę – zapowiada Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.