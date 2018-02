Dźwięk mówi więcej niż słowo pisane – powiedziała Małgorzata Sawicka z Radia Lublin, odbierając we wtorek na KUL-u statuetkę Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. W kategorii młodych wygrała Martyna Podolska z Radiowej Jedynki.

Akademicki Laur Dziennikarski to nagroda przyznawana związanym z Lublinem dziennikarzom, którzy cieszą się autorytetem zawodowym i dydaktycznym. Organizatorami są Wydział Politologii UMCS, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.

Podczas gali wręczany jest też AKLAUD Młodych, czyli statuetka dla wyróżniających się dziennikarzy młodego pokolenia. Laureatów wybiera kapituła, w skład której wchodzi m.in. Alojzy Leszek Gzella, w przeszłości redaktor naczelny „Dziennika Lubelskiego”.

Małgorzata Sawicka, laureatka głównej nagrody to reportażystka Radia Lublin, podróżniczka i pisarka. Jako dziennikarka pracuje od ponad 40 lat. W stanie wojennym została wyrzucona z pracy. Wyjechała do Australii, ale do Polski wróciła w 1992 roku. – Stan wojenny był zwrotnym momentem w moim życiu. Wcześniej los obchodził się ze mną łagodnie. Po 13 grudnia wiedzieliśmy – ja i moi koledzy – że trzeba zapamiętać z tego okresu każdą chwilę, że jesteśmy świadkami historii – wspominała kilka lat temu w wywiadzie udzielonym dla „Dziennika Wschodniego”.