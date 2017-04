Egzamin gimnazjalny 2017. Polski, historia, WOS. Odpowiedzi, arkusze CKE

Część humanistyczna egzaminu trwa w sumie 150 minut (podobnie jak przyrodnicza). O godz. 9 gimnazjaliści będą rozwiązywać test z historii i wiedzy o społeczeństwe. Na wybór poprawnych odpowiedzi mają godzinę.

Po tym czasie czeka ich przerwa. O godz. 11 przystąpią do pisania sprawdzianu z języka polskiego. Egzamin gimnazjalny z tego przedmiotu potrwa półtorej godziny. Oprócz pytań zamkniętych będą także otwarte, np. pisanie wypracowania.

Czy są przecieki dotyczące tematów? Gimnazjaliści obstawiają najczęściej "Dziady" i "Zemstę". Czytaj więcej na ten temat: Egzamin gimnazjalny 2017: Historia i WOS, j. polski: jakie tematy, przecieki? Stawiają na „Dziady” i „Zemstę”

Co o egzaminie gimnazjalnym sądzą lubelscy uczniowie?

- Dam radę. Solidnie się przygotowywałem, a nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to świat się nie kończy. Jestem spokojny i mam nadzieję, że nic mnie nie zaskoczy - mówi Michał, uczeń lubelskiego gimnazjum. - Nie mam ściąg, serio - śmieje się.

- Najbardziej boję się wypracowania. Bardzo bym chciała, żeby dotyczyło Dziadów albo Zemsty. Gorzej jeśli będzie lektura, której nie przeczytałam. Czasami po prostu mi się nie chciało - tłumaczy Agata, koleżanka z klasy Michała.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca. Natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpią do egzaminu w kwietniu będą to mogli zrobić w czerwcu. Przystąpienie do egzaminu to warunek ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. To oznacza, że ‎egzaminu nie można nie zdać.‎