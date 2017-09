Egzamin ósmoklasisty na zakończenie podstawówki: Już wiadomo jak będzie wyglądał

Egzamin dopiero za rok, ale już teraz uczniowie siódmych klas podstawówek mogą rozpocząć przygotowania do egzaminu na zakończenie szkoły. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie informacje o tym, jak będzie wyglądał.

Reforma edukacji, która właśnie weszła w życie, wydłużyła naukę w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przed opuszczeniem placówek uczniowie napisać będą musieli egzamin. Nie będzie można go nie zdać, ale liczba uzyskanych punktów zadecyduje o przyjęciu lub nie do liceum czy technikum.

Ośmioklasiści test będą pisali (nie będzie zdawania ustnego) w drugiej połowie kwietnia, a termin dodatkowy zaplanowano na czerwiec. W latach 2019-2021 ósmoklasista egzamin obejmie trzy przedmioty obowiązkowe – język polski, matematykę i język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Od 2022 r. obowiązkowy będzie także jeden przedmiot do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Każdy z przedmiotów będzie zdawany w innym dniu, na egzamin z każdego z nich z przewidziano od 90 do 120 minut.

Z egzaminu zwolniony będzie uczeń, który został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z jednego z przedmiotów objętych testem. „Z automatu” uzyska z niego wtedy 100 proc.

Podobnie, jak w przypadku matury uczniowie (lub ich rodzice – red.) będą mieli wgląd do ocenionej już pracy. Będą mogli ją obejrzeć w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowe, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o wynikach. Będą mogli też wnioskować o weryfikacje sumę punktów.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowany jest już informator, w którym znajdziemy dokładne informacje na temat egzaminacyjnych wymagań.

Zapytają o lektury

W latach 2019–2021 podczas egzaminu ośmioklasisty z języka polskiego znajdą się pytania z lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII. Od roku 2022 na egzaminie będą pojawiały się także pytania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV–VIII.