Euro 2017 w Lublinie. Jak okiełznać 3 tysiące szwedzkich kibiców?

W trakcie wczorajszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stan przygotowań do zabezpieczenia imprezy relacjonował zastępca wojewódzkiego komendanta policji, insp. Robert Szewc. Obecnie działania dotyczą przede wszystkim sposobu przemieszczania się grup kibiców oraz lokalizacji tzw. „fanzony”, czyli miejsca w którym będzie można oglądać transmisje ze spotkań.

– Jedno z potencjalnych miejsc to okolice Aqua Lublin, ale naszą propozycją są błonia pod zamkiem – mówi insp. Szewc. Trwają też ustalenia dotyczące wyznaczenia punktów, z których kibice byliby eskortowani na stadion. Mowa tu zwłaszcza o fanach ze Szwecji, których do Lublina ma przyjechać ok. trzy tysiące. – Dążymy do tego, aby było jedno takie miejsce. Z logistycznego punktu widzenia najwygodniejszym punktem dla nas będzie Stare Miasto, bo najłatwiej będzie nam tam zebrać kibiców i przemieścić na stadion.

Nie jest jeszcze znana liczba policjantów, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie czerwcowych mistrzostw.

– Do zabezpieczenia skierujemy wszystkich 243 funkcjonariuszy oddziałów prewencji i dodatkowo 475 osób funkcjonujących w ramach nieetatowych oddziałów prewencji, które niebawem rozpoczną udział w szkoleniach na poligonie w Jagodnem. Dodatkowo będziemy mieli do dyspozycji policjantów z komend w Lublinie i Świdniku, gdzie będą odbywały się treningi reprezentacji Szwecji – wylicza insp. Szewc. – Mamy też zapewnienie z komendy głównej, że w razie potrzeby otrzymamy wsparcie. Ale na chwilę obecną nie mamy jeszcze do końca zdiagnozowanej liczby kibiców, którzy nas odwiedzą. Dopiero jak spłynie do ans ostateczna informacja z Polskiego Związku Piłki Nożnej, podejmiemy decyzję w tej sprawie.