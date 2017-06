Euro 2017 w Lublinie. Wygraj bilet na mecze na Arenie Lublin

W każdym z trzech dni, w których na Arenie Lublin będą rozgrywane mecze, zamykany ma być odcinek ul. Lubelskiego Lipca ‘80 między Stadionową i Cukrowniczą. Oznacza to, że jadąc od al. Piłsudskiego trzeba będzie zjechać do Krochmalnej jeszcze przed stadionem, a jadąc Krochmalną od strony Czubów trzeba będzie dotrzeć do ronda Sportowców i dopiero skręcić w lewo do ul. Lubelskiego Lipca ’80. W godzinach popołudniowych zamykana ma być także ul. Muzyczna.

Euro 2017: Arena Lublin - dojazd, parkingi

Wszystkie te zmiany mają ułatwić kibicom dotarcie na Arenę Lublin. To duże wyzwanie, bo rozgrywki będą się odbywać przy pełnych trybunach, a stadion mieści 15,5 tys. osób. Tylu ludzi trzeba będzie dostarczyć na stadion w każdym z trzech dni meczowych. – Powinniśmy sobie poradzić – stwierdza Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Ci, którzy wybiorą się samochodem, nie zaparkują przy samej Arenie Lublin. – Wjazd przed stadion będą mieć tylko grupy zorganizowane – mówi Paweł Gil, pełnomocnik prezydenta miasta ds. mistrzostw. Dla samochodów osobowych wyznaczone będą parkingi w Tarasach Zamkowych, obok Targu Pod Zamkiem, na placu Zamkowym, obok Gali i przy hali MOSiR. – Daje nam to 2 tys. miejsc parkingowych.

Ratusz liczy na to, że kibice zamiast samochodu wybiorą komunikację miejską, która będzie darmowa dla osób mających bilet na mecz w danym dniu.

Linia „ARENA”

Na stadion – ale tylko w jedną stronę – dojeżdżać ma siedem specjalnych linii autobusowych o nazwie „ARENA”. Sześć z nich ma kursować co kwadrans z następujących pętli: Węglin • Gęsia • Zbożowa • Paderewskiego • Węglarza i z parkingów przy al. Unii Lubelskiej. Siódma, ze Świdnika, będzie mieć tylko dwa kursy. Ze zwiększoną częstotliwością kursować mają linie 1, 13, 30, 34, 45, 161 oraz linie 152 i 154, które będą zajeżdżać w rejon stadionu robiąc „pętelkę” na trasie.

Komunikacja miejska ma też rozwieźć kibiców po meczach. Z przystanków obok stadionu rozwiozą ich specjalne kursy linii 1 nad zalew, 7 na Zbożową, 13 na Czuby i Czechów, 17 na Czechów, 20 do Jastkowa, 30 na Sławinkowską, 34 na Choiny, 45 na Gęsią, 55 do Świdnika, 151 do Abramowic, 161 na Węglin i Felin oraz linia „ARENA” jeżdżąca tylko do parkingów przy al. Unii Lubelskiej.

Most: piesi i autobusy

W pieszy deptak zmieniona ma być ul. Muzyczna wraz z nowym mostem. Pieszym oddane będą tu dwa pasy ruchu, dwoma pojadą specjalne linie autobusowe.

Zagadką pozostaje trasa przemarszu kibiców ze Szwecji, których ma zjechać ponad 3 tys. Wiadomo, że chcą się zebrać na Starym Mieście i stamtąd przejść na stadion. Którędy? Nie wiadomo. – Musimy być przygotowani na każdą ewentualność – mówi Gil.