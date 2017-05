Noc Muzeów ma już 20-letnią tradycję. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w styczniu 1997 w Berlinie. Pomysł chwycił na tyle, że dziś trudno znaleźć duże europejskie miasto, które by w imprezie nie uczestniczyło. Od kilku lat w trzeci weekend maja nocą otwierają się też muzea i galerie w naszym regionie.

Obrazy na zamku

W Lublinie zwykle najwięcej osób przychodzi na Lubelski Zamek. – Na początek zapraszamy najmłodszych – mówi Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego. O godz. 18 na zamkowym dziedzińcu rozpocznie się terenowa zabawa archeologiczna i rodzinne warsztaty techniczne (udział bezpłatny, zapisy pod nr tel. 81 537 96 37). W programie także inscenizacja teatralna z okazji 700-lecia miasta. – My zapewniamy stroje i niezbędne rekwizyty. Wystarczy tylko przyjść – zachęca dyrektorka.

Wstęp na zamek jest nielimitowany (wystawy stałe i pięć czasowych), ale by wejść na donżon i do Kaplicy Trójcy Świętej trzeba będzie poczekać w kolejce. – Co 15 minut do kaplicy będzie wchodziła grupa z przewodnikiem. To powinno usprawnić zwiedzanie – tłumaczy Mieczkowska.

Zamek można będzie zwiedzać do północy. A w międzyczasie na dziedzińcu obejrzeć widowisko teatralne „Żywe obrazy na 700-lecie Lublina”. Projekcji znanych obrazów reprezentujących różne style i epoki będą towarzyszyć pokazy taneczne. Początek – godz. 20.

Bajania w skansenie

Także do północy na zwiedzających czeka Brama Krakowska, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza i Dworek Wincentego Pola. W tych dwóch ostatnich miejscach zwiedzanie będzie nietypowe – po ciemku i z latarkami.

Będzie się działo także w Muzeum Wsi Lubelskiej. – Zapraszamy na „Nocne bajania” Będzie można spotkać wiejskiego znachora czy potańczyć przy dźwiękach dawnej muzyki – zapowiada Krystyna Figiel, dyrektor skansenu.

By wejść tu nocą trzeba się wcześniej zapisać (w godz. 10-14, pod nr tel. 81 533 85 13). Każda dzwoniąca osoba może wprowadzić na listę maksymalnie dwa nazwiska. Miejsc nie ma wiele – powstanie siedem 20-osobowych grup. Na teren muzeum będą wchodzić co 40 minut.

Sztuka współczesna

Kuratorskie oprowadzanie, zwiedzanie wystawy dla dzieci z latarkami, pokazy sztuki performance – to propozycje Galerii Labirynt. Do swojej siedziby przy ul. Popiełuszki 5 galeria zaprasza od godz. 17 do 24.

O tym, że nie tylko piękno może być fascynujące i intrygujące przekonują artyści prezentowani na wystawie „Uporczywe upodobanie” (kuratorskie oprowadzanie po wystawie o godz. 17). O godz. 18 Azja Live! / pokazy performance. Wystąpią: Wang Chuyu (Ch), Zhou Bin (Ch), Liu Nanxi (Ch/HK), Mok Chiu Yu (HK), To Yeuk (HK), Sanmu Chan (HK).

O godz. 21 oświetlając drogę latarkami, dzieci zwiedzą wystawę „Zamknij oczy!”. Potem najmłodsi wezmą udział w warsztatach plastycznych. Obowiązują zapisy: tel. 466 59 20 wew. 32, edu@labirynt.com.

W Galerii Białej w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) prace Moniki Drożyńskiej, Ireny Nawrot, Krystyny Piotrowskiej, Patrycji Piwosz i Jadwigi Sawickiej (wystawa „Mam to z głowy”) będzie można oglądać do godz. 23.

Nocny prom po rzece

W Kazimierzu Dolnym i Janowcu o nocne atrakcje zadba Muzeum Nadwiślańskie. Impreza rozpocznie o godz. 19 na kazimierskim Rynku akcją artystyczną Sławomira Marca. Potem warto odwiedzić kilka miejsc. W kamienicy przy Rynek 19 m.in. pokazy i prelekcje poświęcone sztuce złotniczej (godz. 19-1). W Oddziale Przyrodniczym muzeum pokazy sokolnicze (godz. 20), a w Domu Kuncewiczów maraton filmowy z Jane Austen (godz. 19-1).

Do 1 w nocy będzie też można zwiedzać zamek w Janowcu, załapać się na obserwacje astronomiczne i warsztaty fotograficzne (po wernisażu wystawy o godz. 19).

– Staramy się, by atrakcje były po obu stronach Wisły – mówi Agnieszka Zadura, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego. – Mamy też obietnicę wójta Janowca, że tej nocy będzie kursował prom między Kazimierzem i Janowcem.

W Kozłówce i Krasnymstawie

Warto też wybrać się do Kozłówki. Tym bardziej, że na nic nie trzeba się wcześniej zapisywać.

– Na bezpłatne zwiedzanie pałacu Zamojskich i Galerii Socrealizmu w zapraszamy godz.18 -22. A spośród prezentowanych przed wejściem do pałacu zabytkowych samochodów każdy będzie mógł zagłosować na najbardziej eleganckie auto – mówi Sławomir Grzechnik z muzeum.

Specjalny program przygotowało też Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. O godz. 19.15 wystąpi Kwartet Dęty Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie. Będą też wykłady i prelekcje m.in. historia srebrnej obrączki należącej do sokoła podarowanego przez Habsburgów właścicielowi Stężycy Nadwieprzańskiej. A na zakończenie, o godz. 21.30 zagra Rdza - rockowy zespół z Chełma. Muzeum można zwiedzać od godz. 19 do północy.

Duchy w Puławach

Osoby zainteresowane historią wezmą udział w nocnym spacerze po parku z przewodnikiem, duchem księżnej Izabeli i płonącymi pochodniami. Pierwsza tura spacerów rozpocznie się w sobotę o godz. 22.30, a kolejne ruszą o 23.30 i 00.30. Będą połączone ze zwiedzeniem m.in. Domu Gotyckiego i Świątyni Sybilli, które na tę okazję mają otrzymać oryginalną iluminację. Grupy chętnych (za darmo i bez zapisów) będą spacerować z przewodnikiem, który oprowadzi ich po parku, opowiadając ciekawe, historyczne anegdoty. Zwiedzający zabiorą ze sobą pochodnie. Uwaga - płonące pochodne, ze względów bezpieczeństwa będą mogły otrzymać tylko osoby dorosłe.

Majdanek i Bełżec tylko w dzień

W ramach Nocy Muzeów bezpłatnie będzie można zwiedzić także Państwowe Muzeum na Majdanku i Miejsce Pamięci w Bełżcu, ale …w dzień.

– Na zwiedzanie z przewodnikiem terenu byłego obozu koncentracyjnego zapraszamy o godz. 11 i 12, a obozu zagłady w Bełżcu o godz. 10 i 14 – mówi Agnieszka Nowak, rzecznik prasowy PMM.

Obowiązują wcześniejsze zapisy (tel. 81 710 28 33).