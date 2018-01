Ferie 2018 w Lublinie. Zima w mieście - baseny, lodowiska, domy kultury. Jak się zapisać?

W poniedziałek ruszą zapisy na zajęcia dla dzieci spędzających ferie w Lublinie. Wybór jest duży. Można iść do kina, na basen lub lodowisko, pograć w planszówki, upiec cebularza, nauczyć się rysowania komiksów lub jazdy na deskorolce. A to nie wszystko.

W ofercie są także zajęcia z taekwon-do, unihokeja, siatkówki, koszykówki, gimnastyki sportowej. 30 miejskich szkół ma zapewniać zorganizowane zajęcia sportowe, a w 6 szkołach czynne będą baseny.

Specjalne zajęcia dla dzieci niewidomych ma przygotować lubelski skansen, który „pokaże” dzieciom swoje eksponaty w postaci figur 3D. – Będą odzwierciedlały obiekty, które w skansenie się znajdują – mówi Haponiuk.

Samorząd miasta ma także zapewnić dyżury szkolnych stołówek, gdzie będą mogli posłać swoje dziecko rodzice, którzy nie będą mieć czasu na przygotowanie mu posiłku. Zainteresowani muszą tylko zgłosić się wcześniej do wybranej szkoły i opłacić obiady. Niekoniecznie będzie to szkoła blisko domu, bo o ile o dyżurną stołówkę łatwo będzie na Czechowie, o tyle na Czubach nie będzie ani jednej.

Szkoła przy Rzeckiego uruchomi kuchnię, jeśli zbierze co najmniej 50 chętnych na posiłki. Szkoła przy Farbiarskiej zrobi to, jeśli będzie mieć 20 dzieci na obiady. Takich warunków nie stawiają pozostałe placówki wybrane do „kuchennych dyżurów”. To szkoły przy Władysława Jagiełły, Sławinkowskiej, Tumidajskiego, Balladyny, Zuchów, Podzamczu, Niecałej, Nałkowskich, Krężnickiej, Śliwińskiego oraz Radzyńskiej.