Festiwal Via Carpathia. Pokazy, zabawy dla dzieci a wieczorem koncert zespołu Čači Vorba

0 A A

Na Starym Mieście w Lublinie trwa festiwal Via Carpathia. To pierwsze edycja imprezy, podczas której organizatorzy chcą przybliżyć kulturę, tradycję a także kulinaria krajów na szlaku via Carpatia.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować