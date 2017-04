Finał konkursu Miss Lubelszczyzny 2017. "Obawiam się tego jak wypadnę"

Imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz i Blanka Tichoruk. Stylizacje finalistek przygotuje duet blogerski BO4GO. Kandydatki zaprezentują się w sukniach ślubnych, strojach kąpielowych i premierowej kolekcji marki Edward Orlovsky.

W jury konkursu zasiądą między innymi Paulina Maziarz, Miss Polski 2016 oraz Elżbieta Sawerska, Miss Polski 2004.

Zgodnie z planem

Na zgrupowaniu w Hotelu Polesie przygotowania do gali idą pełną parą.

- Mam same pozytywne wrażenia ze zgrupowania. Świetnie dogadujemy się z dziewczynami i organizatorami, którzy są mili i wyrozumiali, starają się rozwiązać każdy problem. Najtrudniejsze jest oczekiwanie na galę i związany z nią stres. Na szczęście nie jest paraliżujący, ale napędza do jeszcze lepsze działania, motywuje - opowiada 16-letnia Paulina Szyszko z Lublina, która startuje kategorii nastolatek. - Obawiam się tego jak wypadnę, że mogę się pomylić. Mam jednak nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. To mój pierwszy taki konkurs i jak każda z nas liczę na jakieś miejsce. Wiadomo, że wygra najlepsza.

Stres na obcasach

- Ekipa, z którą współpracujemy w konkursie bardzo mi odpowiada. Mam stres przed galą, bo muszę się nauczyć dużo nowych rzeczy: choreografii finałowych czy chodzenia w szpilkach. A połączenie wysokich obcasów i stresu może skończyć się różnie - śmieje się 16-letnia Patrycja Rzepka z Puław, która startuje w kategorii nastolatek. - To mój pierwszy taki konkurs i tak naprawdę nie wiem czego mogę się spodziewać. I to jest chyba najtrudniejsze. Jestem jednak dobrej myśli. Liczę na jakiś tytuł, chociaż tak naprawdę nie wiadomo kto wygra. Tak naprawdę wszystkie kandydatki mają na to duże szanse.

Trwa także głosowanie na Miss Internetu. Do drugiej tury przeszło 10 kandydatek w kategorii dorosłe i 5 w kategorii nastolatki. Na swoje faworytki można głosować do niedzieli na stronie miss.lublin.pl.