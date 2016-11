Finanse Lublina. Co radni chcą jeszcze dołożyć do miejskich wydatków?

To trochę tak, jak z listem do Mikołaja: jedni proszą o prezenty, a drudzy głowią się skąd wziąć na to pieniądze. Tak samo jest z budżetem miasta na rok 2017. Radni dali już „list” z wydatkami, które chcieliby dopisać do budżetu. Prezydent ma ocenić, na co stać miasto

Tak zakończył się kolejny etap prac nad miejskim budżetem. Działające w Radzie Miasta komisje (od oświaty, sportu itd.) zgłaszały wnioski o dopisanie wydatków do wstępnego projektu budżetu, który został przekazany radnym przez prezydenta. Wszystkie te wnioski trafiły do Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, która tylko część z nich poparła.

Tak powstał dokument, wspomniany „list” do prezydenta, z rekomendacją, by na pewne zadania jednak wygospodarował pieniądze. Więcej niż pewne jest, że nie na wszystko wystarczy pieniędzy.

– Prezydent wskaże te wydatki, które można będzie uwzględnić w budżecie – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. Możliwości są dwie: albo Ratusz znajdzie więcej pieniędzy, albo zrezygnuje z innych wydatków.

Poniżej wyliczamy to, co Komisja Budżetowo-Ekonomiczna zarekomendowała do wpisania do budżetu.

Remonty ulic

• Zana od Filaretów do Nadbystrzyckiej (15 mln) •Wapiennej z kanalizacją (12 mln) • Dzierżawnej z kanalizacją i odwodnieniem (2 mln) • Krężnickiej (2 mln) • Pana Balcera (2 mln) • Skrzetuskiego (1,5 mln) • Juranda (1 mln) • Różanej z budową parkingów (1 mln) • Wertera (850 tys.) • Tymiankowej z budową parkingów (800 tys.) • Szwoleżerów – chodniki przy blokach 9 i 11 (600 tys.) • Czarkowskiego z odwodnieniem (500 tys.) • alejek na Marinie (500 tys.) • chodnika ul. Glinianej (500 tys.) • Piekarskiej i ul. Przeskok (500 tys.) • Żelazowej Woli od Żywnego do al. Kompozytorów Polskich (500 tys.) • Rucianej z budową parkingów (450 tys.) • Wyżynnej przy blokach 8, 10, 12, 16 (400 tys.) • dróg gruntowych w dzielnicach Głusk, Wrotków, Zemborzyce (350 tys.) • Laury (300 tys.) • Wyżynnej obok bloku 20 (300 tys.) • Wesołej (200 tys.) • Nadrzecznej (100 tys.) • utwardzenie Przepiórczej destruktem (40 tys.) • Niepodległości od Modrzewiowej do Kasztanowej (25 tys.)

Budowy i przebudowy ulic

• Kalinowszczyzna, Białkowskiej Góry, Siennej. Niskiej i Tatarskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (5 mln) • Halickiego i Barcickiego (4,5 mln) • Rudnickiej i Koryznowej (3 mln) • Kasztanowej (2 mln) • Pana Tadeusza (2 mln) • Wiejskiej (2 mln) • Odlewniczej i części Kresowej od podstawówki przy Łęczyńskiej wraz z budową parkingów (2 mln) • Balladyny (1,5 mln) • Boya Żeleńskiego od Orzeszkowej do Reja (1 mln) • Gęsiej od Koralowej do Jaspisowej wraz z parkingami (1 mln) • ul. Wojtyłów (800 tys.) • ul. Radzyńskiej z wydzieleniem chodnika (700 tys.)• łącznika od Milenijnej do Szeligowskiego (650 tys.) • chodnika na przedłużeniu Parczewskiej, z oświetleniem (600 tys.) • ul. Sławinek, dolnego odcinka do Północnej (500 tys.) • ul. Sławinek, górna część od Willowej (300 tys.) • Krzemienieckiej od Walecznych do Lwowskiej, pierwszy etap, (250 tys.) • ciągu pieszo rowerowego między działkami w wąwozie między LSM i Czubami (150 tys.) • chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem między Zana a Nowomiejską (200 tys.) • prawoskrętu z Wapiennej w Nadbystrzycką (50 tys.)

Budowy parkingów

• wzdłuż ul. Tetmajera (100 tys.) • przy Rycerskiej z dojazdem do podstawówki (200 tys.) • zatoki parkingowe przy Bursztynowej (200 tys.) • przy Rycerskiej 6 od strony Szaserów (50 tys.)

Sygnalizacje świetlne

• na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Pozytywistów i Wigilijną (750 tys.) • na skrzyżowaniu Krańcowej i Dulęby (200 tys., inny wniosek mówi o 1 mln),

Place zabaw

• między blokami przy Kresowej (500 tys.) • Lipińskiego 15, budowa (100 tys.) • między Szaserów 5 i 9, budowa (100 tys.) • Grygowej, remont (15 tys.) • os. Słoneczny Dom, budowa linarium (50 tys.) • przy Wspólnej, budowa, z siłownią (50 tys.)• przy Mełgiewskiej 40a (40 tys.), budowa • u zbiegu Głuskiej i Wygodnej, nowy sprzęt (30 tys.) • Abramowicka 112, rozbudowa (20 tys.)

Remonty w szkołach

• Radości, bieżnia z widownią (2,5 mln) • Pana Wołodyjowskiego, kuchnia i stołówka (1,5 mln) • Zdrowa, „ciąg kuchenny” (1,3 mln), • Kosmowskiej, kuchnia i stołówka (1,2 mln) • Rzeckiego, boiska (1 mln) i parkiet (50 tys.) • szkoły w Głusku, podłogi (150 tys.) • Tetmajera, szatnia (80 tys.) • Nałkowskich, plac przed szkołą, drzwi wejściowe (po 30 tys.) •

Inwestycje w szkołach

• Elektryczna, rozpoczęcie budowy hali sportowej (5 mln) • II LO i III LO, docieplenie (4,5 mln) • Berylowa, budowa szkoły (3 mln) • Nałkowskich, wymiana boiska (2,5 mln) • Szerokie, budowa szkoły (2 mln) • Piłsudskiego: docieplenie budynku (2 mln), boisko i wjazd (1,5 mln) • I LO, roboty ziemne pod budowę sali gimnastycznej (1 mln) • IX LO, droga pożarowa (460 tys.) • Czwartaków, docieplenie (500 tys.) • Tetmajera, parking (65 tys.)

Oświetlenie uliczne

• obok bloków Hutniczej i Gospodarczej (775 tys.) • przebudowa oświetlenia na Tatarach (500 tys.) • przy Jana Sawy 4, 6, 8, 10 (200 tys.) • ścieżki rowerowej przy os. Przyjaźni (50 tys.) • między Szwejka i Parysa (40 tys.),

Pozostałe

• przedszkole przy Żelazowej Woli, docieplenie (2 mln) • park sportowy z tężnią solankową i amfiteatrem między przedszkolem przy Tymiankowej a szkołą przy Biedronki (500 tys.) • remont boisk przy Husarskiej (400 tys.) • koncert na 700-lecie miasta (400 tys.) • wymiana nawierzchni boiska przy Altanowej (400 tys.) • wsparcie Lubelskiego Klubu Przyjaciół Siatkówki w II lidze (150 tys.) • rozbudowa pętli autobusowej na Widoku (150 tys.) • dokumentacja budowy ul. Ziemiańskiej i Kosynierów (100 tys.) • programy edukacyjne o dopalaczach (100 tys.), epilepsji, chorobach cywilizacyjnych (po 30 tys.) i prowadzone na fantomach kursy samodzielnego wykrywania guzów (6 tys.) • stacja rowerowa na Granitowej przy Agatowej (100 tys.) • rozbudowa monitoringu na Kalinowszczyźnie (95 tys.) • skwer osiedlowy z bramkami i koszami przy Nałkowskich obok kościoła (80 tys.) • komputery do Ośrodka Leczenia Uzależnień (80 tys.) • odtworzenie żywopłotów wzdłuż Głębokiej i nasadzenie drzew (50 tys.) • kamera przy Samsonowicza 21 (25 tys.) • ławki wzdłuż Świętoduskiej, Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielonej, Radziwiłłowskiej, Wodopojnej, Obywatelskiej i przy skrzyżowaniach Lipowej z Ofiar Katynia i Narutowicza (24 tys.) • ładowarki do smartfonów na 30 przystankach (15 tys.) • ławki przy ul. Kleniewskich 8 (1200 zł),