Fontanna na pl. Litewskim w rytmie "Powrotu do przyszłości". Trwają testy

Główny wodotrysk, który ma być największą atrakcją odnowionego placu, będzie operować wodą, światłem, dźwiękiem i dymem. Fontanny mają działać w godz. 8-23 od otwarcia pl. Litewskiego do 15 października. Specjalne pokazy mają dawać co pewien czas, dokładnie 32 razy podczas sezonu mającego trwać standardowo od 1 kwietnia do 15 października.

Taki grafik narzuca Urząd Miasta w przetargu mającym wyłonić firmę, której powierzone zostanie bieżące utrzymanie fontann na pl. Litewskim oraz całego oświetlenia placu. Wykonawca takiej usługi będzie musiał zapewnić całodobową obecność ochroniarza i ściągać dodatkową osobę do ochrony na czas specjalnych pokazów fontanny.