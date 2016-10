Fragmentem zachodniej obwodnicy Lublina pojedziemy w piątek

Przypomnijmy, że obecnie kierowcy zmierzający z Lublina w kierunku Rzeszowa objeżdżają nowe rondo w Maryninie i wracają na stary przebieg DK19, by po kilkuset metrach zjechać na objazd pozwalający ominąć włączenie zachodniej obwodnicy Lublina do obecnej „dziewiętnastki”.

Po wprowadzeniu kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu, czyli w piątek, na rondzie w Maryninie będą zjeżdżali na nowy przebieg drogi wojewódzkiej 747 prowadzący do węzła Lublin Węglin i następnie łącznicą na obwodnicę i jej wylot w kierunku południowym. Kierowcy jadący od Rzeszowa nie będą już skręcać na objazd tylko wjadą na jezdnię obwodnicy i na pierwszym węźle zjadą w kierunku Lublina.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do oddania do użytkowania całej zachodniej obwodnicy Lublina, czyli najpóźniej do końca roku.