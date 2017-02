Gala disco polo na stadionie Arena Lublin? "Nie skreślamy żadnego gatunku muzycznego"

Do tej pory na Arenie Lublin nie było takiej gali, chociaż disco polo rozbrzmiewało podczas koncertu na terenach zielonych obok stadionu. Było to w roku 2015, a występy towarzyszyły imprezie „Lubelskie Widowiska Pirotechniczne” (fot. Wojciech Nieśpiałowski)

O zorganizowanie dużej gali disco polo na stadionie Arena Lublin prosi prezydenta jeden z miejskich radnych. Tłumaczy, że takich imprez nie wstydzą się nawet największe obiekty w kraju. Co na to zarządca stadionu?

– Takie gale robią i Bydgoszcz, i Szczecinek. W Warszawie gala na stadionie narodowym przyciągnęła 40 tys. widzów – mówi Zbigniew Ławniczak, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. Na ostatniej sesji Rady Miasta oficjalnie apelował o to, by galę disco polo zorganizować również na miejskim stadionie Arena Lublin. – Nic się na nim specjalnie nie dzieje – podkreśla Ławniczak.

Do tej pory na Arenie Lublin nie było takiej gali, chociaż disco polo rozbrzmiewało podczas koncertu zorganizowanego na terenach zielonych obok stadionu. Było to w roku 2015, a występy towarzyszyły imprezie pod nazwą Lubelskie Widowiska Pirotechniczne.

Największe koncerty discopolowe w Lublinie odbywają się w ramach wiosennych juwenaliów organizowanych przez samorządy studenckie lubelskich uczelni. I właśnie te imprezy gromadzą najliczniejszą widownię.

Występy grup Afterparty, MIG i Akcent przyciągnęły dwa lata temu na Felin aż 35 tys. widzów. Dla porównania: na pożegnalny koncert Budki Suflera na pl. Zamkowym w 2014 r. wybrało się ponad 30 tys. osób.

– Nie mówmy, że na tę galę nie przyjadą ludzie – przekonuje radny Ławniczak.

Zarządca Areny Lublin zapewnia, że stadion jest otwarty również na takie wydarzenia.

– My nie skreślamy żadnego gatunku muzycznego, włączając w to disco polo. Widzimy potencjał tej muzyki – zapewnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli spółki zarządzającej stadionem. Jednocześnie przyznaje, że taka gala mogłaby zgromadzić na Arenie Lublin sporą widownię. – Te koncerty przyciągają coraz więcej osób, bo zmieniło się podejście społeczne do tej muzyki, ale zmieniła się również sama muzyka.

MOSiR nie zdradza na razie, czy w tegorocznym kalendarzu imprez znalazło się miejsce na duży koncert disco polo.

– Kalendarz jest już niemal dopięty, ogłosimy go jeszcze w lutym. W tej chwili podpisujemy ostatnie umowy. Przewidujemy zarówno imprezy sportowe, jak i artystyczne – mówi Bednarczyk.

Najważniejszymi tegorocznymi wydarzeniami na miejskim stadionie mają być trzy mecze rozegrane w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017. Młodzieżowe reprezentacje Polski i Słowacji zmierzą się na Arenie Lublin 16 czerwca. Mecz Polska-Szwecja zaplanowany jest na 19 czerwca, natomiast 22 czerwca Słowacy zagrają w Lublinie z reprezentacją Szwecji.

Przypomnijmy, że sprzedaż biletów na mecze EURO U21 rozpocznie się 21 lutego, będzie prowadzona poprzez stronę internetową bilety.u21poland.com.