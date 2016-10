Gaudeamus na UMCS. Inauguracja roku akademickiego (zdjęcia)

Po raz 73. społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki. Choć zajęcia trwają od początku miesiąca, to uroczysta inauguracja odbywa się co roku 23 października, w rocznicę powołania największej lubelskiej uczelni.

– Przed nami jest sporo wyzwań. Wiemy, że są plany dotyczące zmian w finansowaniu uczelni i czekamy na rozstrzygnięcia. Jest to dla nas niezwykle ważne, bo już przyszły rok kalendarzowy może się wiązać z wprowadzeniem nowych zasad – mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS. – Generalnie nie możemy narzekać na brak studentów, na pierwszy rok przyjęliśmy ok. 9,5 osób, utrzymaliśmy poziom studentów zagranicznych, których jest ok. 1,6 tys. To oznacza, że nie odczuwamy zapaści związanej z niżem demograficznym.

Podczas niedzielnej inauguracji Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia odebrał dr hab. Mirosław Szumiło z Instytutu Historii UMCS. Po raz czwarty przyznano także Nagrodę Naukową im. Marii Curie, którą otrzymał zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Gruszeckiego z Zakładu Biofizyki. W trakcie uroczystości wręczono nagrody i odznaczenia państwowe.