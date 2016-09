Gdzie jest Grześ? Uciekł babci i wsiadł do autobusu

Do zaginięcia doszło dziś przed godz. 10.00 w okolicy ul. Orkana. Z ustaleń policjantów wynika, że chłopiec szedł razem z babcią, która odprowadzała do przedszkola jego młodsze rodzeństwo. 11-latek uciekł babci i wsiadł następnie do autobusu komunikacji miejskiej nr 57. Do tej pory nie wrócił do domu.

Ktokolwiek widział 11-letniego Grzegorza Nowaka lub zna miejsce jego aktualnego pobytu proszony jest o kontakt z Komisariatem VII Policji w Lublinie pod nr tel. 81 535-49-20 lub 997. Chłopiec mieszka przy ul. Tymiankowej 1/13.