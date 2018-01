Gdzie zapisać dziecko na ferie. Półkolonie w Lublinie

26 stycznia w woj. lubelskim rozpoczną się ferie zimowe. To już ostatni moment, żeby znaleźć wolne miejsca na półkoloniach. Sprawdziliśmy, gdzie jeszcze można zapisać ucznia.

Centrum Sportu Akademos zorganizuje dwa turnusy półkolonii dla dzieci w wieku 7-12 lat. W programie znalazły się trzy strefy aktywności: piłki nożnej, cheerleaders oraz samoobrony. Tegoroczną nowością będzie natomiast strefa komiksu, w której uczestnicy zabawy będą bawić się z superbohaterami, poznawać techniki tworzenia komiksów oraz brać udział w komiksowych pojedynkach. Koszt udziału w zajęciach to 498 zł. W cenie m.in. trzy posiłki dziennie, pamiątki oraz dyplomy na zakończenie turnusu oraz wyjazdy na zajęcia dodatkowe (basen, kino, trampoliny, tory przeszkód itp.).

Za tygodniowe półkolonie w Małym Geniuszu zapłacimy 399 zł (przy zapisach do 10 grudnia, potem cena wzrośnie do 599 zł). W ramach półkolonii dzieci w wieku 6-10 lat będą mogły brać udział w zajęciach od godz. 7.30 do 17.30. W programie m.in. zajęcia ruchowe na dworze, zabawy sportowe, wycieczki, lekcje golfa, zajęcia musicalowe, szermierka i eksperymenty. Uczniowie poznają także techniki szybkiego zapamiętywania, sztuki wystąpień publicznych, budowania pewności siebie i inteligencji emocjonalnej. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie (trzy ciepłe posiłki, zdrowe przekąski i napoje).

Ofertę półkolonii przygotował także twojrobot.pl. Dzieci w wieku 8-12 lat bawić będą mogły się na półkoloniach z Minecraftem, budując roboty Lego Mindstorms, zbierające surowce, walczące z Creeperami, czy też budujące schronienia. W ramach „Bobotyki na wypasie” uczestnicy półkolonii będą mogli połączyć budowanie robotów z programowaniem. Czekają ich m.in. wyścigi, zawody strongmenów czy walki robomaszyn. Dla dzieci w wieku 10-15 lat przygotowano „Mistrzowie Kodowania”, a 4-10 lat „Półkolonie mistrzów efektów specjalnych”. Cena z wyżywieniem od 500 zł za 5 dni.

Uniwersytet Dziecięcy UMCS i Stowarzyszenie Edukacja 3.0 zapraszają natomiast dzieci w wieku 6-12 lat na naukowe półkolonie z robotami. Podczas dwóch tygodniowych turnusów (koszt udziału w każdym z nich to 310 zł) dzieci będą mogły brać udział w zajęciach w oparciu o system Lego Education, montować roboty Lego We Do oraz opowiadania z Lego Story Starter. W programie także Wytwórnia Maszyn i Mechanizmów oraz Wytwórnia Energii Odnawialnej.