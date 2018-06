Grupa mieszkańców Lublina ma dostać darmowe przejazdy komunikacją miejską

Dziś prawo do bezpłatnych przejazdów lubelską komunikacją mają osoby, które skończyły 70 lat. Zamiast biletu wystarczy im dowód tożsamości. Jeżeli Rada Miasta zatwierdzi zapowiedzianą wczoraj zmianę taryfy, to za darmo będą jeździć także osoby mające ukończone 65 lat. Kiedy? – W przyszłym roku – deklaruje prezydent Krzysztof Żuk i twierdzi, że formalną propozycję zmian przygotuje „w ciągu kilku tygodni”.

Ratusz wyliczył, że na zmianach skorzysta co najmniej 27 tys. osób. Tyle jest w Lublinie zameldowanych na stałe mieszkańców, którzy skończyli już 65 lat, a nie skończyli jeszcze 70. Za przyznanie im bezpłatnych przejazdów zapłaci miejska kasa, bo mniejsze będą wpływy ze sprzedaży biletów.

Ile trzeba będzie dołożyć? – Między 6 mln a 8 mln zł – odpowiada Żuk. Tłumaczy, że w ten sposób chce pomóc seniorom w prowadzeniu aktywnego życia. – Chcemy tej aktywności seniorów i korzystanie z komunikacji zbiorowej też będzie temu służyło.

Na bezpłatne przejazdy dla młodszych seniorów musiałaby się jeszcze zgodzić Rada Miasta. Jej najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na 28 czerwca. Będą to ostatnie obrady przed wakacjami, kolejne posiedzenie zaplanowane jest dopiero na wrzesień i najwcześniej wtedy może dojść do głosowania nad zmianą w taryfie.

We wtorek padła jeszcze jedna obietnica dla seniorów.

• To otwarcie nowej placówki świadczącej pomoc starszym mieszkańcom Lublina. Obiekt miałby powstać przy ul. Głównej. – W pierwszym etapie będzie tu centrum profilaktyki dziennej dla seniorów – informuje Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina. Chętni będą mogli skorzystać z gorących posiłków albo ćwiczeń z rehabilitantem. – Kolejnym etapem będzie dobudowanie części całodobowej – dodaje Lipińska. Projekt budynku miałby być gotowy w przyszłym roku.

• Ratusz zadeklarował we wtorek również, że niepełnosprawne dzieci będą przyjmowane do miejskich żłobków bezpłatnie. – Chcemy to wprowadzić od Nowego Roku – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. W tym samym terminie niepełnosprawne dzieci miałyby też dostać prawo do bezpłatnego korzystania z miejskich basenów „w celach rehabilitacji”.