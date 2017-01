Gwałt 24-latki przy Moście Kultury w Lublinie. Rumuni oskarżeni. Czekają na proces w areszcie

Jest już gotowy akt oskarżenia przeciwko mężczyznom, którzy mieli zgwałcić młodą mieszkankę Lublina. Dwaj Rumuni – Augustin i Costel B. muszą się liczyć z karą do 12 lat więzienia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w poniedziałek śledczy z Prokuratury Rejonowej w Lublinie wysłali akt oskarżenia przeciwko Rumunom. Ich sprawą zajmie się Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku.

37–letni Augustin B. i jego 45-letni wujek Costel B. odpowiedzą za zgwałcenie 24-letniej lublinianki. Podczas śledztwa młodszy z mężczyzn przyznał się do winy.

Do gwałtu doszło w sierpniu ubiegłego roku podczas koncertu na lubelskim Moście Kultury. Lublinianka poznała tam Augustina B. Oboje pili. Mężczyzna dolewał do kubka dziewczyny alkohol z własnej butelki. W pewnym momencie dziewczyna straciła przytomność.

Rano, obolała obudziła się pod mostem. Obok leżał Augustin B. Mężczyzna potwierdził, że wcześniej uprawiali seks. Augustin B. zaprowadził wciąż otumanioną dziewczynę do swojego mieszkania w rejonie ul. Bronowickiej. Przyjechał tam wujek gospodarza. 45-letni Costel B. bawił się wcześniej z rodziną przy grillu, ale postanowił odwiedzić siostrzeńca. Według prokuratury, gdy został sam na sam z dziewczyną, ją zgwałcił. Miał ją przy tym dusić i bić po twarzy. Kiedy wreszcie zasnął dziewczyna uciekła do domu.

Costel B. nie przyznał się do gwałtu, a tylko do obmacywania 24-latki. Zarówno on, jak i jego siostrzeniec na proces czekają w areszcie.