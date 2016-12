Handlowe święto ul. Lubartowskiej: Jakie zniżki czekają na klientów

Przedsiębiorcy sami zasugerowali, żeby podzielić ulicę na dwie części, bo będzie za dużo miejsc do dowiedzenia i będzie za długi odcinek do przejścia. Nie da to takiego efektu. Dlatego wydarzenie będzie w dwóch częściach. Pierwsza w sobotę i będzie dotyczyła odcinka ulicy Lubartowskiej od Bramy Krakowskiej do ul. Ruskiej. Od godz. 10.00 do 15.00 na tym fragmencie ulicy będzie czekało wiele atrakcji: zakupy towarów i usług w promocyjnych cenach, możliwość poznania historii zakładów czy uzyskanie informacji na temat prowadzonej działalności.

– Całe wydarzenie to niepowtarzalna okazja do odkrycia ulicy Lubartowskiej i jej wyjątkowego, handlowego charakteru. To także szansa na zrobienie przedświątecznych zakupów w dobrej cenie oraz skorzystania z usług specjalistów. Możemy wybrać z szerokiej oferty m.in. dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, zegarki, odzież damską, męską i niemowlęcą, kosmetyki znanych marek, czy ceramikę – zachęcają organizatorki.

– Trudno porównywać Zamojską z Lubartowską. Młodsi przedsiębiorcy i sprzedawcy słyszeli o naszej akcji na Zamojskiej, ale wszyscy, nawet ci, którzy dopiero się dowiadywali rozumieli ideę. I biorą udział. Jedynie zakłady, które nie pracują w soboty odmawiały. Mamy małżeństwo, które od wielu lat prowadzi dwa sklepy z ubraniami. Pan z jednej strony ulicy, pani z drugiej. Podsyłają sobie klientów gdy nie ma potrzebnego rozmiaru. Opowiadali, że wiele lat temu brali udział w pokazach „Prowokacje”, które organizowane były w Chatce Żaka. Jeżdżą na targi mody, interesują się branżą. Dołączyły dziewczyny, które handlują damską bielizną ale też klientkom dopasowują biustonosze, bo to jest coś więcej niż sklep. W ogóle przy Lubartowskiej jest mnóstwo miejsc, gdzie klient ma kontakt z właścicielem. Nie jest anonimowy jak w galerii handlowej – opowiada Paulina Zarębska-Denysiuk i dodaje, że to, co łączy kupców z Zamojskiej i Lubartowskiej to odczucie, że centa handlowe zabierają im klientów.

Za swojej przedwojennej świetności Lubartowska była najdłuższą ulicą żydowskiego Lublina i sięgała od ulicy Nowej (dziś ul. Lubartowska) na wysokości Kowalskiej by dotrzeć do nowego cmentarza żydowskiego położonego przy ówczesnej ulicy Obywatelskiej. Ponad kilometr ulicy. Obok bud stały czteropiętrowe domy z nowoczesnymi fasadami, które nadawały dzielnicy pozór wielkomiejskości. To historia. Poznamy ją w sobotę. W programie o godz. 15.00-15.45 (Brama Krakowska) oprowadzanie przez przewodnika Miejskiego. Podczas spaceru poznamy historię ul. Lubartowskiej (odcinek do ul. Ruskiej), a w szczególności jej handlową przeszłość.

Z innych atrakcji: 10.00-13.00 – Foto „ZORZA” I RESZTA (Lubartowska 25) prezentacja dawnego aparatu GLOBIKA, będzie można także posłuchać o niezwykłej i bogatej tradycji zakładu fotograficznego „ZORZA”.* 10.00 - STU ERGO HESTIA s.a (Lubartowska 23) loteria fantowa, atrakcje dla najmłodszych * 11.00-13.00 - Galeria Sztuki Współczesnej i Antyków (Lubartowska 9) pokaz malowania akwareli i spotkanie z Arturem Przybyszem * 13.00-15.00 - „MAT” M. Ciechanowska i Wspólnicy s.j. (Lubartowska 16), bezpłatne badanie poziomu nawilżenia, natłuszczenia i gładkości skóry przy użyciu profesjonalnego analizatora.