Historia, która poruszyła ludzkie serca. Przyjaciele Alicji z Lublina apelują o pomoc

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.” (Mt 7,7-11).

Ufamy i wierzymy w Słowo Boże.

Historia Alicji poruszyła wiele serc

Do modlitwy przyłączyło się tysiące ludzi na świecie z rożnych kontynentów i krajów: Włochy, Stany Zjednoczone, Afryka, Wielka Brytania, Belgia, Holandia... dołączyli nawet ci, którzy uważali się za ateistów, albo całkowicie odstąpili od Kościoła. Powstał nawet specjalny grafik modlitwy za Alę gdzie ludzie wpisywali się deklarując swoje modlitwy w konkretnym dniu i godzinie. To niesamowite jak wielu ludzi potrafi otoczyć Alicję miłością.

Bywały nawet dni, kiedy za Alę odprawianych było jednocześnie dziesięć Mszy Św. w różnych kościołach. To bardzo budujące widząc jak wielu ludzi potrafi się zjednoczyć mimo, że takich przypadków na świecie jest bardzo wiele, a Ala potrafiła przemówić do ludzkich serc. A może to właśnie Bóg do nas przemawia poprzez Alę i pokazuję, że życie jest kruche i ulotne, i że warto czynić dobro? Alicja od maleńkości zawierzyła mocno Bogu. Należy do Wspólnoty Guadalupe gdzie do chwili wypadku pełniła posługę śpiewu. Posiada cudowny głos i duży talent muzyczny. W ubiegłym roku śpiewała dla Lublina z okazji 700-lecia wraz ze swoją przyjaciółką Marylką Hałabis.

Ala udowadnia nam każdego dnia jak bardzo kocha życie i walczy o nie. To prawdziwa wojowniczka. Od chwili wypadku przyjaciele i znajomi Alicji nieustannie o nią walczą. Pokazują jak bardzo ważna jest niesiona pomoc jej rodzinie, wsparcie nie tylko to materialne, ale przede wszystkim duchowe. Nadzieja i wiara jaką otaczają rodziców Alicji, daje im każdego dnia siłę i wiarę w to, że Ala obudzi się i będzie jak dawniej.