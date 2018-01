Hotel znanej sieci oficjalnie otwarty. W Lublinie goście z Nepalu, Japonii, Bangladeszu [zdjęcia]

121 pokoi i możliwości przyjęcia aż 242 gości równocześnie, gofry na śniadanie i siłownia dostępna w każdej chwili – tak najkrócej można opisać hotel Hampton by Hilton. Placówka właśnie została oficjalnie otwarta chociaż przyjmuje gości już od czterech miesięcy.

- Mieliśmy już dni, w których musieliśmy odmawiać, bo wszystkie pokoje były wynajęte – przyznaje Michał Rzeźnik, dyrektor zarządzający.

- Każdy z gości naszego hotelu w cenie pokoju dostaje też śniadanie, bo to najważniejszy posiłek dnia – dodaje Anita Wysokińska, prezes zarządu spółki Global Prosperity.

Na talerzach pojawiają się m.in. ekologiczne jajka, wyrabiane na miejscu wędliny i niezależnie od pory roku świeże owoce. Nie brak też produktów regionalnych, takich jak cebularze, czy pieróg biłgorajski. Hitem są jednak przyrządzane na miejscu gofry z mnóstwem smacznych dodatków. Pomysł tak bardzo przypadł do gustu gościom, że skopiował go już inny lubelski hotel.

- Szukaliśmy formatu hotelu, który za przystępną cenę będzie spełniał potrzeby zarówno ludzi zapracowanych i przyjeżdżających do Lublina w interesach, jak i turystów – przyznaje Wysokińska.

Zdecydowana większość z gości to Polacy przyjeżdżający do Lublina przede wszystkim w celach biznesowych. W grudniu stanowili oni 76 proc. gości. Pozostali klienci pochodzili z 40 krajów całego świata.

- Byli to głównie biznesmani z Wielkiej Brytanii i USA oraz turyści z Izraela, Rosji i Ukrainy – wylicza Rzeźnik. – Gościliśmy jednak także przedstawiciele Nepalu, Japonii, czy Bangladeszu.

Stąd każdy z gości korzystać może z bezpłatnego centrum fitness, strefy biznesowej m.in. z bezpiecznymi komputerami, które nie zapisują danych oraz salach konferencyjnych.

- Ich łączna powierzchnia to 140 mkw., czyli znacznie większa w stosunku do sal konferencyjnych naszej sieci w innych miejscach Polski. W nich jest to maksymalnie 50 – 60 mkw. – mówi Aneta Puczyk, menadżer ds. sprzedaży i dodaje, że w sali konferencyjnej, która może być też dzielona znajdzie się miejsce dla 120 osób w ustawieniu teatralnym i 200 w ustawieniu bankietowym.