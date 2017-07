Idą upały! Będzie rekord gorąca w tym roku? Ile pokażą termometry?

Zgodnie z prognozami sobota jest ciepła, ale już za chwilę temperatura wyraźnie podskoczy. W niedzielę ma być 29 stopni i niewielkie zachmurzenie. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. Czeka nas gorący poniedziałek. W Lubelskiem 30 stopni. We wtorek jeszcze cieplej, 33 stopnie z niewielkim zachmurzeniem.

Rekordowa może okazać się środa. Według meteorologów z IMGW będzie nawet 35 stopni. Ale uwaga. Wieczorem mogą pojawić się burze. W kolejnych dniach temperatura będzie wynosić ponad 30 stopni Celsjusza.

Co nam grozi przy słonecznej i upalnej pogodzie?



Największym zagrożeniem jest hipertermia, czyli przegrzanie organizmu oraz oparzenia słoneczne. Szczególnie zagrożone są osoby starsze, dzieci i osoby przewlekle chore, np. na nadciśnienie tętnicze. Dla nich przebywanie na słońcu wiąże się m.in. z ryzykiem omdlenia, zawrotów głowy, kołatania serca.



Jak tego uniknąć?



Najlepiej między godz. 10 a 16 unikać słońca i przebywać w budynku. Jeśli już musimy wyjść, starajmy się przebywać w cieniu i pić dużo płynów. Należy stosować preparaty z filtrem przeciwsłonecznym, unikać alkoholu, ale także kawy i herbaty, bo działają moczopędne. Możemy pić soki i herbaty owocowe.

Należy też unikać szoków termicznych, czyli picia bardzo zimnych napojów, przechodzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Do chłodnej wody należy wchodzić stopniowo.



A jeżeli dojdzie już do przegrzania albo do poparzenia?



Kiedy pojawią się niepokojące objawy lub dojdzie do omdlenia, należy zgłosić się do lekarza. Przy poparzeniu słonecznym również doradzam konsultację.