II Paraolimpiada Przedszkolaków w Lublinie

Rzucanie piłką do kosza, hula-hop, bieg sztafetowy. Z takimi dyscyplinami zmierzą się dzieci podczas II Paraolimpiady przedszkolaków.

Zawody odbędą się w poniedziałek w Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w Lublinie. Paraolimpiadzie przyświeca hasło „Czy Ty czy Ja – każdy w sporcie szanse ma”.

– Walka sportowa jest walką ze swymi słabościami, wadami, strachem – walka z samym sobą – wyjaśnia Anna Fijałkowska, dyrektor placówki.

Otwarcie II Paraolimpiady Przedszkolaków odbędzie się o godz. 9.45. Ok. godz. 10 rozpocznie się uroczysty przemarsz zawodników. Między 10 a 11 ruszają zmagania w konkretnych dyscyplinach. Uczniowie będą konkurowali w rzucie do kosza, turlaniu piłki w rzędach, hula-hop, biegu sztafetowym, mini hokeju, biegu z rakietką, wyścigiem na deskorolce, przejściu przez tunel, mini meczu Bocci, rzucie jeżykami do celu czy grze w kręgle.

Następnym punktem programu jest pokaz zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci. Oficjalne zakończenie paraolimpiady nastąpi między 11.20 a 11.45. Wówczas zostaną wręczone medale, puchary oraz dyplomy.