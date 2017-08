IKEA Lublin już otwarta. Na kilka minut przed 10 tłum wszedł do środka.

IKEA przy al. Spółdzielczości Pracy 86 to drugi pod względem wielkości sklep tej sieci w Polsce. Dzisiejszemu otwarciu towarzyszyć będzie szereg atrakcji – warsztatów i konkursów dla najmłodszych. W listopadzie obok sklepu IKEA otwarte zostanie centrum handlowe pod wspólną nazwą Skende Shopping.

Sklep IKEA Lublin będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, a w niedziele od 10 do 20.

IKEA Lublin ma 35 tys. mkw. powierzchni. Pod względem wielkości ustąpi jedynie placówce IKEA we Wrocławiu. Znajdzie się tu miejsce dla 2000 samochodów.

Jak dojechać?

Do centrum handlowego IKEA wydłużone zostały trasy dwóch linii autobusowych: 23 i 42. Nie kończą kursów na pętli przy Paderewskiego, ale jadą dalej przez ul. Wojtasa, ul. Do Dysa, al. Spółdzielczości Pracy i Nasutowską do pętli obok sklepu.

Sprzed centrum IKEA uruchomiona została również zjazdowa linia 904. Autobusy z tym numerem będą odjeżdżać we wszystkie dni tygodnia o godz. 23.13 i pojadą przez al. Spółdzielczości Pracy, Lubartowską (na której zatrzymają się wyłącznie na przystanku Unicka 02) i Królewską do pl. Wolności, gdzie skończą kurs.