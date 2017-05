IKEA w Lublinie: Nowa organizacja ruchu w pobliżu sklepu

Na al. Spółdzielczości Pracy wprowadzona ma być w poniedziałek nowa organizacja ruchu w pobliżu przyszłego centrum handlowego IKEA. Zapowiada to firma, która buduje drogi dojazdowe do sklepów.

Od 15 do 21 maja kierowcy wyjeżdżający z Lublina będą kierowani na przeciwległą jezdnię, na której obowiązywać ma ruch dwukierunkowy. Dla wjeżdżających do miasta oznacza to nagłe zwężenie jezdni. Zamknięty ma być wjazd na drogę serwisową na skrzyżowaniu al. Spółdzielczości Pracy z Nasutowską.

Od 22 maja zamknięta zostanie jezdnia znajdująca się po stronie sklepów, wjeżdżający do Lublina będą kierowani na lewą jezdnię, która stanie się drogą dwukierunkową.

Do posesji do ul. Nasutowskiej i Kwietniowej będzie można dojechać od ul. Do Dysa. Przystanek na wysokości ul. Nasutowskiej dla jadących do centrum zostanie przeniesiony w okolice hurtowni farmaceutycznej.