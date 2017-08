IKEA w Lublinie: Przygotowania do otwarcia. Jak wygląda sklep wewnątrz i na zewnątrz? [zdjęcia]

- Będą szwedzkie przekąski, dziecięcy bohaterowie, ciekawe warsztaty, mnóstwo pamiątkowych zdjęć i nie tylko… - zapowiadają organizatorzy.

Sklep przy al. Spółdzielczości Pracy ma 35 tys. mkw. powierzchni. Pod względem wielkości ustąpi jedynie placówce IKEA we Wrocławiu. Znajdzie się tu miejsce dla 2000 samochodów.

IKEA Lublin godziny otwarcia

Sklep IKEA Lublin będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, a w niedziele od 10 do 20.

IKEA Lublin Autobusy. Jak dojechać?

Do centrum handlowego IKEA wydłużone zostaną od środy trasy dwóch linii autobusowych: 23 i 42. Nie będą już one kończyć kursów na pętli przy Paderewskiego, ale pojadą dalej przez ul. Wojtasa, ul. Do Dysa, al. Spółdzielczości Pracy i Nasutowską do pętli obok sklepu.

Sprzed centrum IKEA uruchomiona zostanie również zjazdowa linia 904. Autobusy z tym numerem będą odjeżdżać we wszystkie dni tygodnia o godz. 23.13 i pojadą przez al. Spółdzielczości Pracy, Lubartowską (na której zatrzymają się wyłącznie na przystanku Unicka 02) i Królewską do pl. Wolności, gdzie skończą kurs.

Skende - sklepy w centrum handlowym IKEA

W dalszym ciągu trwa jednak budowa centrum handlowego IKEA znajdującego się przy sklepie szwedzkiej sieci. Co tam się znajdzie? 70 sklepów otoczy Ikeę. Nowa galeria od środka