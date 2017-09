Ile kosztowała reforma edukacji w Lublinie? Zwolnień mało, ale niektórzy nauczyciele muszą łączyć etaty

– Lubelskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk. – Wdrożyliśmy działania, dzięki którym bardzo trudna reforma oświaty w naszym mieście przebiegnie sprawnie i bez skutków ubocznych dla dzieci i młodzieży.

W poniedziałek w szkolnych ławkach w 155 placówkach prowadzonych przez miasto zasiądzie 46 658 uczniów. Wśród nich będzie 2729 uczniów, którzy rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

– To znacznie więcej niż w minionym roku, kiedy w związku ze zmianą wieku rozpoczynania szkoły było ich 1700 – uściśla Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor wydziału oświaty i wychowania UML. – Dało to możliwość zwiększenia etatów w edukacji wczesnoszkolnej. Także dzięki temu w mieście nie będzie problemu ze zwolnieniami nauczycieli.

O 11 mniej

Dyrektorzy planują rozwiązanie umowy tylko z 11 pedagogami. Trzej z nich to nauczyciele gimnazjalni, którzy nie chcieli zgodzić się na zmianę miejsca zatrudnienia lub zmianę warunków zatrudnienia. Teraz przejdą na świadczenia kompensacyjne, emeryturę lub otrzymają półroczną odprawę. 69 nauczycieli będzie musiało natomiast łączyć etaty pracując w dwóch lub trzech szkołach.

– We wszystkich szkołach i placówkach będzie zatrudnionych 6436 nauczycieli oraz 3049 pracowników administracji i obsługi – podsumowuje Dumkiewicz-Sprawka i dodaje, że na edukacyjnej mapie Lublina działać będzie teraz osiem szkół podstawowych, które powstały w wyniku przekształcenia gimnazjum.

– Utworzonych zostanie w nich 17 oddziałów klasy I, 17 oddziałów klasy IV oraz 19 oddziałów klasy VII. Najwięcej uczniów udało się zrekrutować dotychczasowemu Gimnazjum nr 16, gdzie pracować będzie cały zespół nauczycieli oraz nowo przyjęci nauczyciele wychowania początkowego. Rekrutacja zakończyła się sukcesem w Gimnazjum nr 5. Najmniej uczniów pojawi się w dotychczasowym Gimnazjum nr 1, ale mamy nadzieję, że w przyszłości ta sytuacja się zmieni.

Zupełnie zlikwidowane zostało natomiast Gimnazjum nr 2, w którego budynku działać będzie Zespół Szkół Odzieżowo Włókienniczych. Zamiast Gimnazjum nr 9 i 10 powstaną dwa licea ogólnokształcące. Stopniowo wygaszone zostanie Gimnazjum nr 4, 6, 27 i gimnazjum dla dorosłych.

Koszty reformy

Dostosowania budynków gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe (nr 1, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19) pochłonęło dotychczas 528 tys. zł. na m.in. stworzenie świetlic, klasy dla młodszych uczniów, czy pracowni tematycznych. Wyposażenia nowych sal lekcyjnych dla klas I oraz świetlic, wyposażenia pracowni dydaktycznych (np. chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej, technicznej) to kolejne około 2,5 mln zł. Ponieważ w szkołach podstawowych muszą działać stołówki, a wiele dotychczasowych gimnazjów ich nie miało miasto musiało przeznaczyć z tej sumy ponad 675 tys. zł na dopłaty do posiłków dostarczanych przez firmy zewnętrzne oraz doposażenie stołówek. Część z tych pieniędzy, 1 061 171 zł Lublin dostał z ministerialnego dofinansowania.

– W przekształcanych gimnazjach konieczny jest jeszcze remont sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb dzieci młodszych. Te prace prowadzone będą już w trakcie roku szkolnego, ale jedynie po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz w dni wolne do nauki – mówi Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora wydziału inwestycji i remontów UML i dodaje, że całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 713 zł.

Buduje się

Ale to i tak nie wszystkie pieniądze przeznaczone w mieście na modernizacje i remonty obiektów oświatowych. Lublin przeznaczył na nie w tym roku ponad 23 mln zł.

– Na ukończeniu są prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 24 z przeznaczeniem na przeniesienie przedszkola, remont ogólnobudowlany wraz z wymiana podłóg i malowanie ścian w Szkole Podstawowej nr 48, prace związane z przeniesieniem Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych do budynku Gimnazjum Nr 2, przy ul. Lwowskiej, remont ogólnobudowlany w IV LO, a także przygotowanie pracowni optycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego – wylicza Szczepańska.

Pozostałe 17 mln zł przeznaczono na inwestycje i modernizacje, w tym m.in. adaptację budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 na potrzeby ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem. Zakończyła się też przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, prace w SP nr 32 w pomieszczeniach szatni, w SP nr 40 dostosowanie sali na pracownię chemiczno-przyrodniczą, a w ZSO nr 4 montaż platformy dla niepełnosprawnych. Wciąż trwają prace przy budowie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 10 wraz z przyłączami i wyposażeniem oraz termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 7, Bursy Szkolnej Nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych.

Od dziś

W Lublinie 1 września działać będzie też 222 szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Kształcić ma się w nich 17469 uczniów i wychowanków (w mijającym roku szkolnym miasto dotowało 199 szkół i placówek, w których było 16 311 uczniów i wychowanków).