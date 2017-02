Ile średnio płacimy za taksówkę w Lublinie?

Taksówka to najczęściej auto marki Ford, a średni kurs w Lublinie to 5,2 km – tak wynika z raportu opublikowanego przez iTaxi.

iTaxi sporządziło raport, w którym porównuje, ile płacimy za kurs, ile czasu spędzamy w taksówce i ile kilometrów ma średni kurs. – W Lublinie średnia cena za kurs dla firmy to 21,30 zł, zaś pasażer indywidualny statystycznie płaci 17,62 zł – mówi Dawid Olszta, dyrektor marketingu iTaxi. Średnia cena kursu to 17,88 zł.

Natomiast średni dystans to 5,2 km, który trwa ok. 12 minut. W ciągu ostatniego pół roku liczba kursów aut iTaxi wzrosła w Lublinie o ok. 40 proc. A w ciągu 1,5 roku, jest to ponad 25-krotny wzrost. – Takie miasta jak Lublin to dla nas obecnie priorytet. Po przejęciu korporacji 515 jesteśmy na tym rynku liderem i bardzo chcemy utrzymać się na szczycie. Liczba naszych użytkowników w Lublinie stale rośnie, więc staramy się nie osiadać na laurach, a wciąż rozwijać nie tylko ilość, ale i jakość naszej floty – dodaje Olszta.

Najczęściej korzystamy z taksówek podczas wieczornych wyjść oraz późnych powrotów do domu. Zmienia się także forma zamówienia taksówki. Coraz częściej, szczególnie ludzie młodzi, korzystają z aplikacji na smartfonie. Drugie miejsce, z dużą stratą, zajął telefon. Dość często płacimy za kurs kartą lub korzystając z aplikacji na smartfonie.