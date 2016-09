Jak lotnisko straciło 800 tys. euro? Zarząd się tłumaczy

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Lublin wciąż bada sprawę tzw. sum rumuńskich, czyli 800 tys. euro, które – jak uważa Centralne Biuro Antykorupcyjne – port stracił przez zaniedbania i nadużycia, jakich miał dopuścić się prezes spółki.

Sprawę do Prokuratury Okręgowej w Lublinie skierowali agenci lubelskiej delegatury CBA. To efekt kontroli, jaką przeprowadzili w spółce. Dotyczyła ona rozporządzania mieniem firmy w latach 2014–2016. Zawiadomienie dotyczy umowy zawartej w marcu 2014 r. przez PLL z rumuńskim przewoźnikiem Carpatair.

W zawiadomieniu do prokuratury agenci formułują dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy nieuregulowanych w terminie zobowiązań wobec Rumunów. Chodzi o ok. 4 tys. euro, co skutkowało zatrzymaniem przez rumuńską spółkę aż 100 razy większej kwoty – czyli kaucji w wysokości 400 tys. euro.