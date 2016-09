Jak ma wyglądać Park Ludowy? Jest już koncepcja zmian (wizualizacje)

Gotowa jest koncepcja zmian w parku Ludowym. Z dwupoziomową kładką na rzece, brodzikiem w amfiteatrze, placami zabaw (także dla psów) i natryskami. Za to bez przejścia do dworca przez targi, bo nie chcą go targi. I bez kładek w koronach drzew, bo byłyby za drogie

Scenariusz dla parku jest z grubsza znany: najpierw koncepcję ocenią mieszkańcy, ich uwagi miasto uwzględni lub nie, potem zleci ostateczny projekt, następnie roboty budowlane i zieleniarskie, a jesienią 2019 park ma być gotowy. Akcja dopiero się rozkręca: wczoraj ogłoszono koncepcję, a opinie na jej temat miasto ma zbierać do końca miesiąca.

Do parku prowadzić ma 13 wejść, każde dostępne dla niepełnosprawnych. Od wejścia głównego nadal będzie można dojść na skos do ul. Lubelskiego Lipca ’80. Nie ma jednak mowy o przywróceniu przejścia do ul. Dworcowej, przez teren Targów Lublin. – Targi upierają się przy pozostawieniu tego tak, jak jest – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Wszystkie alejki mają być wykonane z asfaltu barwionego na piaskowy kolor, nie przewiduje się kostki brukowej. Mają one służyć wszystkim użytkownikom: pieszym, rowerzystom, rolkarzom... Nie ma też mowy o zakazie wprowadzania psów. – Planujemy trzy wybiegi dla psów – mówi Małgorzata Leśko, autorka koncepcji z firmy LubCom. – Jeden wybieg będzie w formie placu zabaw.

Place zabaw dla ludzi też będą. Jeden znajdzie się zaraz przy głównym wejściu. Kolejną atrakcją dla dzieci ma być to, co planowane jest w miejscu amfiteatru. – Chcemy zmienić jego scenę w nieckę z brodzikiem i obsadzić roślinami – wyjaśnia Leśko. Na dnie byłyby rysunki zwierząt i kule z dyszami wodnymi. – Nie będzie to fontanna multimedialna – zastrzega. Ale wodotrysk będzie za to interaktywny, bo sterowany przez bawiące się w nim dzieci.

Przy amfiteatrze ma się znaleźć jeden z dwóch budynków mieszczących toalety i natryski. Obok linowe konstrukcje do wspinania się. Mowa jest też o trzech ścieżkach dydaktycznych: jedna ma być obsadzona trawami, druga zbudowana z plenerowych instrumentów muzycznych, a trzecia – jak to ujmują autorzy koncepcji – ma opowiadać o przemijaniu.

Koncepcja przewiduje trzy ścieżki rowerowe, dwukilometrową ścieżkę biegową otaczającą cały park, a także plenerową siłownię. Mniej więcej tu, gdzie w parku jest „rondo” powstać ma ogrodowa, kwietna część z placem do przesiadywania i oglądania roślin mocowanych na specjalnej ścianie i tworzących pionowy ogród. – Ma on na celu zasłonięcie hal targowych – podkreśla Leśko.

W koncepcji ostatecznie nie znalazły się kładki widokowe umożliwiające spacer na wysokości koron drzew. – Wartość samych kładek okazała się zbyt duża, ok. 32 mln zł – wyjaśnia Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. Tłumaczy, że budowa długich na 300 m i biegnących 18 metrów nad ziemią kładek wymagałaby m.in. kosztownej stabilizacji podmokłego gruntu.

Ratusz podaje, że koszt kładek dwukrotnie przekroczyłby budżet inwestycji szacowany teraz na 18 mln zł. – Oczywiście przetarg pokaże rzeczywistą wartość – podkreśla prezydent. Dodaje, że 85 proc. kosztów ma pokryć unijne dofinansowanie.

Namiastką widokowych kładek w koronach drzewma być dwupoziomowa kładka nad rzeką planowana za amfiteatrem. Obok niej zejście bezpośrednio do wody umożliwiać mają drewniane tarasy. Przy nich projektowana jest przystań kajakowa.

Pewne jest, że odnowa parku będzie się wiązała z wycinką części zieleni. – Znaczna część drzew jest chora – mówi Żuk. Nie wiadomo jeszcze, jak duże będą cięcia. – Trwa opracowywanie dokumentacji dendrologicznej – zastrzega Szczepańska. Dodaje, że chce w jak największym stopniu zachować istniejącą zieleń. I że pojawi się też nowa.

W parku przewidziane są ponadto atrakcje gastronomiczne, ale Ratusz chce, by znalazły się na terenie Targów Lublin. – O tym już rozmawiamy z targami – stwierdza Żuk.

Zbierają opinie

Do końca września miasto przyjmować będzie uwagi (parkludowy@lublin.eu) do tego, co wymyślili projektanci. Mają oni osobiście odpowiadać na pytania mieszkańców podczas zaplanowanego na 20 września, otwartego dla wszystkich chętnych spotkania w parku. – Chcemy je zorganizować w formie wizji lokalnej – wyjaśnia Piotr Choroś z Urzędu Miasta. Jeśli nie pozwoli na to pogoda, spotkanie odbędzie się w ratuszu lub hali Targów Lublin.