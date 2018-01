Jak woj. lubelskie wydaje unijne pieniądze? "Te dane cieszą, ale i motywują"

Powołując się na wykaz umów publikowany przez resort rozwoju, taki ranking opublikowała niedawno Gazeta Prawna. Wynika z niego, że do końca ubiegłego roku, w ramach obecnej perspektywy finansowej, podpisano umowy o łącznej wartości ponad 278 mld zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło w sumie 172 mld zł.

To ponad połowa pieniędzy wynegocjowanych przez Polskę na lata 2014-2020. Cała ta kwota nie trafiła jednak jeszcze do naszego kraju. Wartość projektów zrealizowanych do końca 2017 roku wynosi 25 mld zł, przy wysokości dofinansowania 15,6 mld zł.

Na czele zestawienia znajduje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wydała 48 mld zł, a unijne dotacje wyniosły połowę tej kwoty. Na kolejnych miejscach są PKP Polskie Linie Kolejowe (21 mld zł, w tym 12,6 mld zł dofinansowania) i Bank Gospodarstwa Krajowego (11,5 mld zł, z czego 9,2 mld zł to wsparcie z UE).

Wśród poszczególnych województw najlepiej wypadły Wielkopolskie i Podkarpackie. Na najniższym stopniu podium znalazło się Lubelskie. Wydana do tej pory kwota to niespełna 1,2 mld zł (922 mld zł dofinansowania). Nieco ponad miliard złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 193 miliony z programu Polska Wschodnia.

– Te dane cieszą, ale i motywują do dalszego działania. Moim życzeniem jest także to, żeby wszyscy, którzy są zaangażowani w realizację środków europejskich, albo ich potrzebują, zwrócili jeszcze większą uwagę na przyciąganie ich z programów, którymi zarządza Komisja Europejska – mówi marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski (PSL).

– Podpisane umowy jeszcze o niczym nie świadczą. Dobrze, że nie jesteśmy na szarym końcu, ale na początku tak ważnego zestawienia, ale nadal jesteśmy najbiedniejszym regionem w Polsce i jednym z najbiedniejszych w całej Unii Europejskiej. Aby unijne środki rzeczywiście trafiły do mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów, urzędników marszałka czeka jeszcze dużo pracy – komentuje Marek Wojciechowski, sekretarz klubu PiS w sejmiku województwa, zwracając uwagę na niski poziom rzeczywistej realizacji podpisanych dotąd umów. Według danych urzędu marszałkowskiego, certyfikacja dotychczasowych kontraktów wyniosła niewiele ponad 7 proc.

W opublikowanym przez Gazetę Prawną zestawieniu, 6. miejsce wśród miast zajął Lublin. Do tej pory miasto podpisało umowy na kwotę 1,1 mld zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 804 mln zł. Stolicę naszego województwa wyprzedzają: Warszawa, Łódź, Kraków, Białystok i Gdańsk.

