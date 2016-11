Jedzie bajkowóz do łóżek pacjentów. Zaparkuje w szpitalu dziecięcym

Bajkowóz, czyli Wędrująca Szpitalna Biblioteka przyjedzie w środę do Lublina i na stałe „zaparkuje” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.

Trzy Bajkowozy wędrują już po poznańskich szpitalach, jeden dotarł do Gdyni, dwa do Szczecina, a kolejne do Słupska, Bydgoszczy, Kołobrzegu, Gdańska, Białegostoku, Krakowa, Wałbrzycha, Zabrza, Opola, Tarnowa, Kielc i innych miast. Lubelski ma numer 43.

Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka to projekt realizowany przez Fundację Serdecznik z Poznania. W ramach projektu fundacja buduje, wyposaża i przekazuje bezpłatnie oddziałom dziecięcym szpitali w całej Polsce Bajkowozy – Wędrujące Biblioteki.

Bajkowóz zaprojektowany w kształcie kolorowych ruchomych kamieniczek wyposażony jest w ponad 100 starannie wyselekcjonowanych książek. Jest nie tylko biblioteką, ale w założeniu służyć ma jako punkt oparcia do pracy z dziećmi na oddziałach szpitalnych. Wyposażony jest m.in. w szufladki z wieloma „magicznymi” przedmiotami, dysponuje miejscem na teatrzyk kukiełkowy oraz pulpit do pracy z książką. Tak dociera bezpośrednio do łóżek małych pacjentów.

Ambasadorami projektu są znani autorzy książek dla dzieci: Marek Kamiński, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Łukasz Wierzbicki oraz Krystyna Adamczak.