Jej zdjęcie w strefie kibica w Lublinie zrobiło furorę. "Nigdy nie spotkałam się tu z rasizmem"

Zdjęcie Zendayi zrobione przez fotoreportera Dziennika Wschodniego Macieja Kaczanowskiego w strefie kibica w Lublinie podczas meczu Polska - Senegal, zrobiło furorę w mediach społecznościowych. Ona sama skomentowała je na Facebooku w taki sposób: "Thank you Dziennik Wschodni for putting my picture, i am forever grateful."

Jedyna szczęśliwa dziś kibicka w strefie pod Areną Lublin https://t.co/cYwzP0FGKd #POLSEN pic.twitter.com/BzbO32F2aP — Dziennik Wschodni (@DziennikLublin) 19 czerwca 2018