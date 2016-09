Jest nowe połączenie Wizz Air z lotniska Lublin

Z Lublina do Liverpoolu będzie można polecieć już drugi raz. Wcześniej połączenie takie oferował Ryanair, ale z niego zrezygnował.

– Mamy nadzieję, że ta decyzja przyczyni się do rozwoju regionu i zawarcia nowych kontaktów biznesowych, co pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy – mówi Gabor Vasarhalyi, menadżer ds. komunikacji korporacyjnej Wizz Air.

Z Lublina będziemy mogli polecieć do Liverpoolu. Loty rozpoczną się 21 maja, będą się odbywać dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele. Bilety mają być dostępne od 89 zł.

(fot. Łukasz Minkiewicz)

Z lotniska w Świdniku obecnie możemy polecieć do Doncaster Sheffield, Eindhoven, Glasgow, Londynu Luton, Oslo Torp i Sztokholmu Skavsta (Wizz Air), Londynu Stansted i Dublina (Ryanair) oraz do Frankfurtu (Lufthansa). Linia Small Planet 29 grudnia zacznie latać na trasie do Barcelony.

Pod koniec października loty do Frankurtu zawiesi Lufthansa.