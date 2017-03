Jest wyrok w sprawie psów w Ogrodzie Saskim

Nie można karać mandatami za wchodzenie z psem do Ogrodu Saskiego – stwierdził dziś Naczelny Sąd Administracyjny. Nie ocenił jednak samej legalności uchwalonego przez Radę Miasta zakazu wprowadzania psów do zabytkowego parku. Taką ocenę polecił lubelskiemu sądowi, przekazując mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił dziś wyrok w sprawie zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego. Przepis zaskarżyli dwaj mieszkańcy Lublina.

Pierwszy wyrok wydał dwa lata temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Orzekł on, że obaj panowie „nie mieli interesu prawnego” w złożeniu takiej skargi. Od tego wyroku złożona została skarga kasacyjna do NSA w Warszawie, który w dzisiejszym wyroku przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji. W ustnym uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdził, że nie ma żadnych podstaw do karania mandatami osób wchodzących do Ogrodu Saskiego z psem wbrew uchwalonemu przez radnych zakazowi.

– Sąd stwierdził, że nie jest to żaden przepis porządkowy – informuje Bartłomiej Bałaban, jeden z autorów skargi.