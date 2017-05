Jest zgoda na wycięcie Baobabu z pl. Litewskiego. Wiadomo co go zastąpi

Topola ma być wycięta do końca czerwca tego roku. Taki termin wskazano w decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wydana została zgoda na wycięcie topoli czarnej zwanej Baobabem. Jej miejsce na pl. Litewskim ma zająć inne, podrośnięte drzewo tego samego gatunku. Do czasu jego znalezienia może tu rosnąć inne drzewo, ale wyłącznie „tymczasowe”, w podziemnej donicy

– Decyzję podjąłem z bólem serca – stwierdza Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków, który wczoraj wydał pozwolenie na wycinkę 120-letniej topoli zwanej przez mieszkańców Baobabem. Jej pień jest przeżarty przez grzyby i osłabiony do tego stopnia, że drzewo w każdej chwili może się przewrócić. Stwierdzają to, niezależnie od siebie, cztery ekspertyzy zamówione przez Ratusz, który wystąpił do konserwatora o pozwolenie na wycięcie drzewa. I taką zgodę uzyskał.