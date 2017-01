Jest zielone światło dla przebudowy Al. Racławickich. Kiedy ruszą prace?

Rozpoczęcie przebudowy zależy od przyznania Lublinowi unijnej dotacji. Ratusz ma o nią wystąpić jeszcze w styczniu i ma nadzieję, że dofinansowanie pokryje aż 85 proc. kosztów. Jeśli pieniądze się pojawią, prace zaczną się jeszcze w tym roku. – Planujemy, że nastąpi to jesienią – mówi Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prezydenta miasta, który właśnie wydał dla tej inwestycji decyzję środowiskową.

Al. Racławickie mają być poszerzone na skrzyżowaniach o dodatkowe pasy (z osobnym sygnalizatorem) dla skręcających w lewo. W obu kierunkach wyznaczone mają zostać buspasy. Po obu stronach drogi powstać mają dwukierunkowe ścieżki rowerowe. A na wszystkich przejściach przewidziano wysepki na środku jezdni.

Nowe sygnalizacje świetlne przewidziano na skrzyżowaniu z ul. Puławską, na przejściu obok rektoratu Uniwersytetu Medycznego i na pobliskim skrzyżowaniu z ul. Grottgera. Już istniejące sygnalizacje czeka przebudowa.

Wydzielone pasy do skrętu w lewo zobaczymy jadąc od ronda na skrzyżowaniach z Puławską, Głowackiego i al. Długosza. A jadąc od Lipowej na skrzyżowaniach z ul. Łopacińskiego, Sowińskiego i Spadochroniarzy. W ogóle nie jest przewidziana możliwość skrętu w lewo z Al. Racławickich w ul. Grottgera. Osobne sygnalizatory będą mieć też skręcający w prawo, m.in. w ul. Sowińskiego, czy Grottgera.

Na części skrzyżowań zaprojektowano też osobne sygnalizatory dla pojazdów komunikacji miejskiej poruszających się buspasami.

Przebudowa będzie się wiązała z wycinką drzew. Z dokumentacji wynika, że z Al. Racławickich wyciętych ma być 89 spośród 458 drzew. – Zasadniczy szpaler 30 największych drzew, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pozostanie nienaruszony – podkreśla Krzyżanowska. Deklaruje też nasadzenia nowych drzew. – O jak największym obwodzie pnia.

Al. Racławickie nie są jedyną drogą uwzględnioną w tym projekcie. Przebudowana ma być również ul. Lipowa, gdzie też wydzielone mają być buspasy, a do wycięcia zakwalifikowano 29 z 79 drzew. Nie będzie tu ścieżek rowerowych. Bardzo ma się też zmienić ul. Poniatowskiego, która zostanie przesunięta w miejsce budynku planowanego do rozbiórki, zaś dojazd do kamienic po stronie ul. Dubois ma się odbywać drogą serwisową.