Jeszcze poczekamy na nowy wiadukt na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Ducha

– Miało być wcześniej, szybciej – tak jeszcze dwa tygodnie temu mówił dziennikarzom Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów. O firmie przebudowującej skrzyżowanie mówił prosto z mostu „obawiałem się, że ten wykonawca może sobie z tym tematem nie poradzić”. Zarzucał robotnikom używanie sprzętu „prawie, że z muzeum”. Firma Skanska odpisała nam, że nie zgadza się z zarzutami, ale nie wdawała się w szczegóły.

Szczegółów zażądało miasto, wzywając firmę do przedstawienia nowego harmonogramu prac. Był on tematem rozmów zaczętych w piątek, a zakończonych wczoraj. Po tych spotkaniach miasto znacznie łagodzi ton i nie krytykuje już tempa robót, a wręcz... chwali Skanskę za to, że już teraz prowadzi prace planowane pierwotnie na rok 2017.

Nie zmienia to faktu, że wiadukt nie będzie otwarty w tym roku, choć takie były zapowiedzi. Jakie są nowe, aktualne deklaracje? – Przewidywany czas to przełom kwietnia i maja – stwierdza Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Mimo to miasto nie używa nawet słowa „opóźnienie”. – Planowane korekty harmonogramu są stałym elementem całego procesu budowy i naturalnie wynikają z jego dynamiki – mówi rzeczniczka.

Ratusz nie wini też wykonawcy. Skąd więc ta zmiana terminu? – Przede wszystkim z uwagi na warunki pogodowe i zimową aurę, która uniemożliwi wykonanie pełnego planowanego zakresu robót, w tym m .in. wykonanie izolacji i warstwy ścieralnej asfaltu – tłumaczy Bobowska.

Ratusz liczył na to, że uda się przenieść ruch na górę jeszcze zanim zapanują zimowe warunki jazdy, by zmniejszyć korki na głównej trasie. Tak się jednak nie stanie. Okazuje się, że jedyne na co można liczyć w najbliższym czasie, to wyjęcie spod wiaduktu szalunków, co ułatwi przejazd. Kiedy to nastąpi? – Prawdopodobnie w drugiej połowie grudnia – szacuje Ratusz.

Po spotkaniu z firmą Skanska miasto informuje oficjalnie, że cała przebudowa skrzyżowania ma się zakończyć przed czasem. – Wykonawca deklaruje zakończenie robót z końcem sierpnia, czyli dwa miesiące przed terminem zakończenia inwestycji wynikającym z umowy – informuje Bobowska.

Umowa z firmą Skanska opiewa na 66 mln zł.