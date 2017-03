Józef Czechowicz ma urodziny. W tej szkole przez cztery dni

– Z okazji 114 rocznicy urodzin w naszej szkole każda z klas pierwszych przygotowała instalacje przestrzenne na tematy katastrofizmu w poezji Czechowicza, mitu Arkadii, motywu ulicy oraz o awangardzie i manifestach poetyckich – wylicza Elżbieta Bolibok, dyrektor szkoły.

– Na korytarzu pojawiło się także Drzewo Życzeń, na którym każdy może napisać coś poecie. W większości to bardzo osobiste wyznania i refleksje po lekturze wierszy. Młodzież dziękuje za to, że Czechowicz pięknie pisał o mieście i dzięki niemu mogli odkryć miejsca, o których wcześniej nie mieli pojęcia. Piszą, że Czechowicz pokazał im, jak wiele w ich życiu może znaczyć miejsce urodzenia oraz że warto mieć marzenia i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Wiele osób życzy też poecie, by stale rosło grono jego wielbicieli.

Wczoraj przedstawiciele szkoły złożyli kwiaty przy kolumbarium, gdzie w 2006 r. złożono w urnie ziemię z Krakowskiego Przedmieścia, z miejsca gdzie stała kamienica, w której zginął Czechowicz. Zanieśli też kwiaty na mogiłę patrona.

W czwartek odbyła się uroczysta akademia i święto szkoły. Podsumowany został interdyscyplinarny konkurs „Józef Czechowicz i jego epoka”.